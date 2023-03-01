Оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление на Запорожском и Херсонском направлениях — Генштаб

1 марта, 07:16
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Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках на Запорожском и Херсонском направлениях. Сейчас захватчики ведут оборону.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 марта.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники отразили более 85 атак оккупантов.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ удерживает свои подразделения вблизи границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Из минометов и артиллериии были обстреляны населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское в Сумской области; Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имели. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Спорное, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении войска РФ продолжают вести наступление, не прекращают штурмовать город Бахмут. Украинские защитники отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы. Под огонь попали Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск. Осуществили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстреляли районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты оборону, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Из артиллерии оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь в Днепропетровской области; Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.
https://www.youtube.com/watch?v=ypDh1Fvtcec
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Херсонская область Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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