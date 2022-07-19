«Армия РФ много не навоюет». Аналитик CIT Кирилл Михайлов — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму 19 июля, 19:50 Эксклюзив НВ Обучение украинских военных (Фото:8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон / Facebook)

Совершать наступательные действия на юге Украины Россия уже не может, убежден исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие ресурсы РФ сконцентрировала на херсонском направлении, как безуспешно пытаются пополнить ряды оккупантов и могут ли ударить Вооруженные Силы по объектам в оккупированном Крыму.

Видео дня

— ВСУ ударили по стратегически важному для России Антоновскому мосту в Херсоне. Другое его название — Херсонский автомобильный мост. Он соединяет областной центр с левобережьем. На видео мы увидели повреждение моста, но понятно, что по нему можно передвигаться. Насколько важна цель этого города?

— Он является одной из важнейших целей на Херсонщине, потому что есть только три моста — автомобильный, железнодорожный и мост через дамбу на Каховской АЭС. Так что потенциальное уничтожение этого моста крайне усложняет поставки россиян на херсонском направлении.

— В последние дни мы видим активные прилеты, детонацию «селитры» на юге? Считали ли вы, сколько их было? Можно ли оценить, насколько это критично для оккупантов?

— Считать их почти невозможно, потому что мы видим далеко не все происходящие прилеты. Снимающие — это прежде всего большие взрывы, которые происходят после попадания в склады боеприпасов. Но есть также атаки на командные пункты, узлы связи, средства ПВО — их сложнее отследить.

Недавно один из таких ударов уничтожил почти все командование 20-й мотострелковой дивизии, находящейся на херсонском направлении.

— Появилась новость, что едва не уничтожили так называемого куратора оккупированного юга Сергея Кириенко, но он, к сожалению, выжил. Как это влияет на группировку россиян?

— Пророссийские телеграмм-каналы забили сейчас какую-то тревогу. Говорят, что это очень плохо влияет на логистику, и каких-либо готовых решений этих проблем пока у захватчиков нет. Какой-либо системы, которая позволяла бы оперативно искать и поражать HIMARSы, не существует.

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