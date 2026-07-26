Российские оккупанты активизируют подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Главной целью россиян остается продвижение в направлении Доброполья.

Об этом сообщает четвертая бригада оперативного назначения Рубеж Национальной гвардии Украины.

В бригаде сообщили, что в зоне ее ответственности противник продолжает готовиться к активизации штурмовых действий.

Реклама

По данным военных, россияне активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты для продвижения штурмовых групп. Для атак они, вероятно, будут использовать квадроциклы и мотоциклы, что должно обеспечить быстрое продвижение к украинским позициям.

В то же время военные подчеркнули, что, несмотря на постоянные попытки штурмов, российские войска не могут достичь поставленных целей. Украинские военнослужащие своевременно обнаруживают противника и уничтожают его еще на подступах к своим позициям.

В бригаде отметили, что главной целью оккупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно там враг сосредотачивает основные усилия, однако реализовать свои планы пока не может.

Также на этой неделе военнослужащие Рубежа принимали участие в отражении масштабного механизированного штурма российских войск, который совместно с 1-м корпусом НГУ Азов и смежными подразделениями удалось сорвать.

В ходе боя бойцы бригады уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также приняли участие в поражении другой вражеской техники.

«Воины бригады Рубеж продолжают контролировать обстановку, эффективно противодействуя попыткам противника прорвать нашу оборону», — говорится в сообщении.

23 июля военнослужащий с позывным Мучной заявил, что на Добропольском направлении российские войска продолжают расширять зону проникновения к востоку от Анновки и уже вышли к восточным окраинам населенного пункта. По его словам, это свидетельствует о дальнейшем усилении давления противника на данном участке фронта.