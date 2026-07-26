Основная цель — продвижение к Доброполью. Российские оккупанты готовятся к новым штурмам — НГУ
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам в районе Допрополья, 8 июля (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Российские оккупанты активизируют подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Главной целью россиян остается продвижение в направлении Доброполья.
Об этом сообщает четвертая бригада оперативного назначения Рубеж Национальной гвардии Украины.
В бригаде сообщили, что в зоне ее ответственности противник продолжает готовиться к активизации штурмовых действий.
По данным военных, россияне активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты для продвижения штурмовых групп. Для атак они, вероятно, будут использовать квадроциклы и мотоциклы, что должно обеспечить быстрое продвижение к украинским позициям.
В то же время военные подчеркнули, что, несмотря на постоянные попытки штурмов, российские войска не могут достичь поставленных целей. Украинские военнослужащие своевременно обнаруживают противника и уничтожают его еще на подступах к своим позициям.
В бригаде отметили, что главной целью оккупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно там враг сосредотачивает основные усилия, однако реализовать свои планы пока не может.
Также на этой неделе военнослужащие Рубежа принимали участие в отражении масштабного механизированного штурма российских войск, который совместно с 1-м корпусом НГУ Азов и смежными подразделениями удалось сорвать.
В ходе боя бойцы бригады уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также приняли участие в поражении другой вражеской техники.
«Воины бригады Рубеж продолжают контролировать обстановку, эффективно противодействуя попыткам противника прорвать нашу оборону», — говорится в сообщении.
23 июля военнослужащий с позывным Мучной заявил, что на Добропольском направлении российские войска продолжают расширять зону проникновения к востоку от Анновки и уже вышли к восточным окраинам населенного пункта. По его словам, это свидетельствует о дальнейшем усилении давления противника на данном участке фронта.