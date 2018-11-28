Настроен бороться: адвокат командира буксира Яны Капу рассказал о его состоянии

Адвокат Эдем Смедляев рассказал, что захваченный Россией в Керченском проливе командир буксира Яны Капу Олег Мельничук находится в нормальном физическом и моральном состоянии.

В эфире телеканала Прямой Смедляев сообщил, что его подзащитный настроен терпеть и доказывать свою невиновность.

"Физическое и моральное состояние его нормальное, не деморализован. Он полностью понимает, в какой ситуации они оказались. Я также описал ту ситуацию, которая происходит сейчас в мире, в связи с этими событиями. Поэтому он настроен терпеть и доказывать свою невиновность", - отметил адвокат.

По его словам, именно на Мельничука, давления не было, его и не снимали на видео, и он не давал показаний.

"Когда я ему рассказал, что несколько моряков дали показания на видеокамеру, он ответил, что "когда тебе к голове приставляют автомат, то ты и не такое заговоришь". Он также считает, что на ребят оказывали давление и они не по своей воле дали такие показания", - добавил Смедляев.

27 ноября "суд" в Симферополе арестовал захваченных украинских моряков до 25 января 2019 года.

Арестованным украинским военным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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