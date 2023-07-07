Настоятель храма УПЦ МП предоставил россиянам помещение для пыток волонтеров во время оккупации Киевщины — СБУ открыла уголовное производство

7 июля, 13:32
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Виктор Талько (Фото:Кадр из видео Локальная история/YouTube)

Виктор Талько (Фото:Кадр из видео Локальная история/YouTube)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении настоятеля храма УПЦ МП Виктора Талько в поселке Бородянка Киевской области, который помогал россиянам во время оккупации.

Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Сейчас идет проверка данных о возможном содействии россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона.

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Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российского застенка на территории храма, который опекает Талько.

По предварительной версии следствия, Талько предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления.

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Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года там удерживалось трое украинских волонтеров, привезших гуманитарную помощь для местных жителей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за коллаборационную деятельность, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ему грозит до 5 лет заключения.

3 июля послушника Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, осудили на пять лет лишения свободы.

Также 28 апреля СБУ сообщала о подозрении представителю УПЦ Московского патриархата, который публично оправдывал российскую агрессию против Украины.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Киевская область Бородянка Коллаборационизм

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