Соревнование обложек: Буданов vs Фукуяма. Вышел второй номер журнала NV в формате ежемесячника 22 мая, 14:53 Из двух вариантов обложки — с главой ГУР Кириллом Будановым и с философом Фрэнсисом Фукуямой — читатели выбрали первый (Фото:Коллаж NV)

Из печати вышел второй номер ежемесячника NV — 156 страниц о главных событиях, тенденциях и явлениях в Украине и мире.

Вышел второй номер ежемесячника NV за этот год, который публикует профайл на главу ГУР Кирилла Буданова, репортаж из единственного в Украине лагеря, где содержатся российские военнопленные, а также реконструкцию об отечественной авиации в первые недели большой войны. Кроме того, издание пишет о самых интересных неолигархических компаниях, которые даже во время войны вкладывают миллионы в собственное развитие, и печатает интервью с мировой интеллектуальной звездой философом и политологом Фрэнсисом Фукуямой.

Видео дня

Во время работы над этим номером редакция подготовила сразу две обложки — одну с главой ГУР Будановым, вторую — с философом Фукуямой. Чтобы решить, какая из обложек более уместна и больше заинтересует читателей, обе были выставлены для голосования на сайт NV.UA. В результате обложка с Будановым набрала 76% голосов, с Фукуямой — 24%. Всего проголосовали 30.694 посетителя сайта.

Редакция с уважением отнеслась к выбору читателей, и журнал вышел с обложкой с Будановым. А обложку с Фукуямой издание разместило на странице № 3 в разделе Содержание.

Этот номер еще толще, чем NV № 1, который вышел в апреле, так как тот содержал 148 страниц, а NV № 2 — уже 156.

Тема второго журнала — девятая годовщина NV, и по этому случаю читатели увидят совместное фото тех, кто работает в журнале, на сайте и радио медиахолдинга, а также прочитают о его сотрудниках, которые защищают страну с оружием в руках.

В журнале девять колонок, авторами которых среди прочих являются экс-посол США в Украине Джон Хербст, писательница Оксана Забужко, британский историк Тимоти Эш и его украинский коллега Ярослав Грицак.

Свежий номер журнала NV можно приобрести прямо сейчас на сайте NV.UA.

После начала полномасштабного вторжения России еженедельник НВ прекратил свой выход: последний номер вышел в свет 24 февраля 2022 года.

В конце 2022 года команда NV выпустила единственный печатный номер за год: это был специальный номер СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 по эксклюзивной лицензии от издателя авторитетного британского еженедельника The Economist. На 170 страницах журнала содержались основательные прогнозы на будущий год относительно событий в Украине и мире.

А в апреле 2022 года журнал окончательно возобновил свою работу в формате ежемесячника, тогда же вышел первый номер.

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят журнал NV, новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта — The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.