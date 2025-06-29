Настоящая оппозиция Путину. Увеличивается ли количество россиян, которые хотят воевать на стороне ВСУ, — начштаба РДК

29 июня, 10:10
NV Премиум
Поделиться:
Офицер с позывным Фортуна, начальник штаба РДК (Фото: РДК)

Офицер с позывным Фортуна, начальник штаба РДК (Фото: РДК)

Автор: Максим Бутченко

Руководитель российских добровольцев, воюющих за ВСУ, рассказал NV, откуда его подразделение берет бойцов и много ли среди них военнопленных.

Российские граждане начали активнее приобщаться к Русскому добровольческому корпусу (РДК), чтобы воевать на стороне ВСУ против оккупационной армии РФ.

Об этом NV рассказал офицер с позывным Фортуна, начальник штаба РДК.

Реклама

По его словам, только недавно в подразделение, воюющее на стороне Украины, прибыло несколько десятков добровольцев, и уже формируется следующий поток. Приезжают разные люди — как молодежь, так и представители среднего возраста. Их мотивация, как отметил Фортуна, — нежелание мириться с несправедливостью в России.

Теги:   РДК Владимир Путин Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X