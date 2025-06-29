Руководитель российских добровольцев, воюющих за ВСУ, рассказал NV, откуда его подразделение берет бойцов и много ли среди них военнопленных.

Российские граждане начали активнее приобщаться к Русскому добровольческому корпусу (РДК), чтобы воевать на стороне ВСУ против оккупационной армии РФ.

Об этом NV рассказал офицер с позывным Фортуна, начальник штаба РДК.

По его словам, только недавно в подразделение, воюющее на стороне Украины, прибыло несколько десятков добровольцев, и уже формируется следующий поток. Приезжают разные люди — как молодежь, так и представители среднего возраста. Их мотивация, как отметил Фортуна, — нежелание мириться с несправедливостью в России.