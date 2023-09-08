Курс на будущее: трансформационная роль наставничества в государственных учреждениях Украины 8 сентября, 16:16 Партнерский проект freepik





Юргита Домейкиене, руководитель программы EU4PFM, международная ключевая экспертка по HR/PAR

Украина достигла значительного прогресса во внедрении изменений в разных сферах и, став кандидатом на членство в ЕС, стремится достичь еще больших успехов даже в условиях военного положения, что вызывает уважение и восхищение у европейских коллег. Украинские институты из сферы публичных финансов переходят от «старой школы» управления кадрами к модернизированному управлению человеческими ресурсами. В этой области уже многое сделано, прежде всего разработаны HR-стратегии, введены KPI в системе управления эффективностью, внедрены системы адаптации и тому подобное. Пришло время вводить программы наставничества в учреждениях, и во многих из них этот процесс уже начат.

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Кристина Якубайте-Ревутиене, международная экспертка EU4PFM по HR

В этой статье рассматриваются разносторонние измерения наставничества, подчеркивается его роль как катализатора роста, мотивации, сохранения знаний и сотрудничества между поколениями.

Наставничество — это индивидуальный инструмент обучения и развития работников, который может принести пользу организации. Оно предусматривает формирование партнерства между опытным и осведомленным работником (наставником) и менее опытным работником (подопечным) для содействия обучению, росту и профессиональному развитию. Несмотря на то, что одна сторона предоставляет, а другая получает знания и поддержку, обе стороны будут развиваться и получат пользу от процесса наставничества.

Наставничество признается во всем мире как эффективный процесс обучения и развития. Это действительно глобальный процесс. Примеры этого можно найти в разных странах мира, во многих организациях, от государственного до частного сектора, от сферы услуг до промышленности. Наставничество служит каналом, по которому происходит обмен опытом, обеспечивается мотивация, сохраняется организационная память и применяются лучшие практики. Помимо взаимного обмена, наставничество имеет трансформационный характер, что преодолевает ограничения и дает людям возможность раскрыть их истинный потенциал.

Актуальность программ наставничества в украинских учреждениях, осуществляющих государственное управление финансами

В текущей ситуации внедрение программ наставничества имеет чрезвычайно важное значение для украинских государственных институтов. Поскольку Украина готовится к интеграции с ЕС, необходимость эффективного управления, информированной выработки и принятия решений, и компетентного лидерства никогда не была такой острой. Программы наставничества являются ключевым инструментом укрепления упомянутых основ, обеспечивая постоянную передачу знаний, институциональной памяти и опыта от опытных руководителей новому поколению лидеров.

Введение программ наставничества в государственных учреждениях Украины отвечает многим насущным потребностям. В условиях быстрых административных преобразований наставничество играет роль стабилизирующей силы, которая предотвращает потерю важных знаний во время таких преобразований. Это чрезвычайно важно в нестабильной среде, которая постоянно меняется из-за войны — люди покидают организации, забирая с собой критические знания и лучшие практики. Такие программы подчеркивают стремление страны развивать квалифицированную и осведомленную рабочую силу, способную двигать Украину к будущему, которое будет характеризоваться эффективным управлением, инновациями и постоянным ростом. Такие инициативы также способствуют развитию чувства близости и общей цели, эффективно устраняя иерархические барьеры и развивая культуру сотрудничества. Способствуя передаче опыта, мотивации и лучших практик, программы наставничества позиционируют украинские государственные учреждения как центры трансформации и прогресса.

Ключевые аспекты и преимущества наставничества в организационной среде

● Передача знаний

Наставничество позволяет передавать знания и опыт от опытных работников к менее опытным. Наставники могут делиться своими идеями, навыками и опытом, предоставляя подопечным ценные советы и возможности для обучения. После получения знаний от своих наставников подопечные более уверенно и с большей гибкостью будут преодолевать сложные ситуации. Такая передача знаний устраняет разрыв между поколениями, является способом достичь успеха, минуя этап проб и ошибок.

● Развитие навыков

Наставничество сосредотачивается на конкретных потребностях подопечного, помогая ему развить навыки, необходимые для успешного выполнения текущей роли или подготовки к выполнению будущих обязанностей. Наставник может определять сферы для совершенствования, предложить конструктивную обратную связь и предоставить ресурсы для повышения возможностей подопечного.

● Развитие карьеры

Наставник может направить развитие карьеры, помогая подопечному устанавливать цели, определять потенциальные карьерные пути и создавать стратегии развития. Наставники могут поделиться своим карьерным опытом, дать советы по решению проблем и предложить возможности для создания сетей.

● Увеличение привлечения и удержания персонала

Если работники имеют возможность обратиться к наставникам, которые инвестируют время и усилия в их профессиональный рост, они часто чувствуют себя более вовлеченными и ценными в организации. Это может привести к повышению уровня удовлетворенности работой и лучшим показателям удержания персонала.

● Улучшенный нетворкинг

Наставники могут привлечь подопечных к своим профессиональным нетворкингам, расширяя их связи и возможности. Такие возможности могут быть важными для развития карьеры, доступа к новым ресурсам и получения различных мнений.

● Личная и профессиональная поддержка

Отношения в рамках наставничества часто выходят за пределы вопросов, связанных с работой. Наставники могут предоставлять эмоциональную поддержку, наставления и советы по организационной культуре. Поощряя и выслушивая, наставники дают своим подопечным возможность ставить цели и противостоять вызовам. Это мотивационное партнерство придает цель и уверенность в себе, превращая неопределенность в возможности, а неудачи — в ступеньку на пути к успеху.

● Организационное обучение

Наставничество способствует развитию культуры обучения в организации. Организации могут способствовать непрерывному обучению, поощряя обмен знаниями и опытом и способствуя инновациям и росту.

● Сохранение организационной памяти

С развитием организаций существует насущная необходимость сохранить их коллективную память и лучшие практики, которые обеспечили их успех. Наставничество решает эту проблему, соединяя прошлое с настоящим и сохраняя институциональные знания. Развивая отношения между опытными наставниками и мотивированными подопечными, организации могут обеспечить непрерывность применения успешных стратегий, инновационных подходов и неписаных правил, способствующих эффективной выработке и принятию решений.

Для эффективного внедрения программ наставничества в организации крайне важно установить четкие цели программы, подбирать наставников и подопечных на основе соответствующих навыков и целей, проводить обучение для наставников и регулярно оценивать эффективность программы. Благоприятная организационная культура, которая ценит обучение, сотрудничество и личностное развитие, является важной составляющей успешного наставничества.

Разве руководители не выполняют роль наставников?

Существует качественная разница между отношениями руководитель-работник и отношениями наставник-подопечный. По сути, отношения между руководителем и работником сосредоточены на достижении целей отдела и организации. Руководитель назначает задачи, оценивает результаты, проводит проверку эффективности и рекомендует возможные повышения зарплаты. Поскольку руководители имеют значительную власть над рабочей жизнью сотрудников, большинство из них будут демонстрировать только свои сильные стороны и скрывать свои слабые стороны в рабочей среде.

Отношения наставника и подопечного сосредоточены на профессиональном и личностном развитии подопечного. Таким образом, наставник не оценивает текущую работу подопечного, не проводит оценку эффективности подопечного и не предоставляет информацию о повышении зарплаты и тому подобное. Это создает «безопасную среду для обучения», где подопечный чувствует себя свободным обсуждать проблемы открыто и честно, не беспокоясь о негативных последствиях для работы.

Как механизм наставничества работает на государственной службе

Наставничество играет важную роль в государственной службе, способствуя профессиональному развитию на всех карьерных уровнях. Степень внедрения наставничества в организациях государственной службы отличается в разных странах ЕС. Многие организации государственной службы в ЕС имеют официальные программы наставничества. Эти программы обычно объединяют опытных государственных служащих (наставников) с менее опытными работниками (подопечными) на основе их карьерных интересов, целей и сферы знаний. Наставники предоставляют указания, поддержку и советы, чтобы помочь подопечным ориентироваться в своей карьере на государственной службе.

Наставники на государственной службе делятся своим опытом, знаниями и институциональными знаниями с подопечными. Они активно вовлечены в процесс адаптации новых работников, помогают сориентироваться в бюрократических процессах, понять политики и правила и развить специальные навыки, необходимые для успеха на государственной службе. Кроме того, наставничество является частью инициатив по планированию наследования, когда опытные государственные служащие осуществляют подготовку потенциальных преемников на руководящие должности.

Стоит отметить, что наставничество на государственной службе имеет различные формы, включая наставнические отношения один на один, групповое наставничество или даже обратное наставничество, когда младшие или менее опытные работники наставляют более старших служащих в таких вопросах, как технологии или новые подходы. Специфическая структура и реализация программ наставничества отличаются в разных организациях государственной службы государств — членов ЕС. Однако основной целью остается содействие профессиональному росту и успеху государственных служащих.

По примеру государственной службы Литвы наставничество было введено в положениях о государственной службе в новой редакции закона «О государственной службе» в 2018 году. Согласно описанной процедуре, оценивая необходимость заключения контракта с государственным служащим о наставничестве, руководитель учреждения рассматривает, может ли государственный служащий помочь другому государственному служащему в рамках одного учреждения приобрести или усовершенствовать знания или компетенции для создания и развития коммуникационной сети, способствовать продолжению долгосрочной работы и тому подобное.

Наставничество в государственной службе Украины

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) в 2013 году утвердило методические рекомендации по внедрению системы наставничества госслужащих. Приказом определены подходы к развитию и внедрению системы наставничества, ее цели и задачи и т. п. Стоит заметить, что методические рекомендации регламентируют наставничество только в процессе адаптации вновь назначенных работников.

Несмотря на индивидуальные особенности учреждений — партнеров проекта EU4PFM — Министерства финансов, Государственной налоговой службы или Государственной таможенной службы, — потребности и вызовы, связанные с процессом наставничества, одинаковы для всех. Все учреждения используют наставничество в период адаптации новых работников. Однако в практической реализации наставничества возникают определенные проблемы.

Международные эксперты проекта EU4PFM разработали методологию с практическими указаниями и рекомендациями по процессу наставничества и дальнейшего совершенствования практики наставничества в учреждениях-партнерах на основе лучших практик государств — членов ЕС. Методология исследует концептуальную основу, методические указания, практические инструменты внедрения наставничества и предложения по разработке внутренних актов и нормативных регламентов. Методология позволяет учреждениям-партнерам ознакомиться, разработать и внедрить систему наставничества, учитывая особенности и потребности каждого учреждения-партнера.

Напоследок следует отметить, что наставничество является мощной силой, которая выходит за пределы профессиональной деятельности, создает платформу для обмена знаниями, содействия мотивации, сохранения институциональной памяти и расширения возможностей молодежи. Внедрение программ наставничества в государственных учреждениях Украины не только соответствует стремлению страны к европейской интеграции, но и воспитывает культуру постоянного обучения и роста.