Пришла очередь Украины. Вселенский патриарх отверг угрозы Москвы из-за автокефалии для Киева

Вселенский патриарх Варфоломей I еще раз подтвердил, что не намерен отказываться от своего решения предоставить автокефальный статус Украинской православной церкви, а также что Вселенский патриархат не воспринимает угроз в этом вопросе. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на греческий сайт православной информации Orthodoxia.Info.

Согласно этому сообщению, опубликованному 23 сентября, во время службы Божьей патриарх, приветствуя присутствовавшего на ней чешского богослова, вспомнил о Православной церкви Чешских земель и Словакии как о новейшей на сегодня из автокефальных православных церквей (Вселенский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году - прим. ред.). При этом Варфоломей добавил: "Теперь пришла очередь Украины, которая получит статус автокефалии, как я надеюсь уже долгое время, несмотря на имеющиеся реакции. И так будет, потому что это ее право".

Смотрите также

Варфоломей при этом четко заявил, что, с одной стороны, Украина имеет право получить статус автокефалии, а с другой, Вселенский патриархат имеет исключительное право предоставлять автокефалию и предоставлял ее всем новым православным церквям, начиная с Российской в ​​16-м веке, говорится в публикации.

А отвечая на критику и угрозы со стороны России из-за того, что Вселенский патриархат якобы не имеет соответствующих полномочий, чтобы единолично решать этот вопрос, Варфоломей заявил: "Мы не боимся угроз!"

"Вселенский патриархат не угрожает и не воспринимает угроз, но последовательно идет вперед, выполняя свою миссию в соответствии со священными канонами и осуществляя и уважая свои привилегии, предоставленные ему правилами Вселенских соборов. От этих правил вселенских соборов и привилегий, предоставленных вселенскими соборами первопрестольной Константинопольской церкви, мы не отступим. Мы уважаем и соблюдаем их, и мы также будем применять их в случае с Украиной и в других случаях, когда это будет необходимо", - приводит слова Варфоломея сайт Orthodoxia.Info.

Смотрите также