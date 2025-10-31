Последствия атак РФ. В субботу в отдельных областях Украины будут действовать графики отключения света

В субботу, 1 ноября, в отдельных областях Украины также будут действовать графики отключения света с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом 0,5 очереди. Об этом 31 октября сообщили в Укрэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

В ведомстве также напомнили, что время и объем применения ограничений может измениться.

Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия в ночь на 30 октября осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 4 пострадавших, погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.