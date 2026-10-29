Меннонитская семья на фоне здания бывшей меннонитской школы для девочек 1904 года в Запорожье (Фото: Коллаж NV)

В Музее истории города Киева проходит выставка HERITAGE: FRONT . На её стендах представлены дома, церкви и кладбища, которые колонисты возводили столетиями, а также эти же сооружения после обстрелов.

Всё началось в конце XVIII века. Российская империя отвоевала Северное Причерноморье и искала людей, которые будут возделывать степь. В 1782 году на берегу Днепра поселились шведы с острова Даго. Власти выселили их из родных мест и отправили в путь через полконтинента. Из 1207 переселенцев до места добрались 535. Так возникло Старошведское поселение, а рядом с ним — немецкие Шлангендорф, Мюльгаузендорф и Клостердорф. Сегодня все четыре поселения входят в состав села Змиевка в Херсонской области.

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Фрагмент брусчатки в селе Николай-Поле (бывшая меннонитская колония Николайфельд), Запорожский район / Фото: Дмитрий Колосов

Вскоре на Хортицу прибыли меннониты — протестанты из Пруссии, отказывавшиеся брать в руки оружие. За ними последовали немецкие лютеране и католики, а в 1840-х годах — евреи-земледельцы. Колонисты строили мельницы, школы, кирхи, банки взаимного кредита. Часть этих зданий сохранилась до сих пор. Часть — уже нет.

Ветряная мельница на восточной окраине села Грушевка (бывшее немецко-меннонитское поселение Лихтфельд) Пологовского района Запорожской области / Фото: Константин Антонец

Сегодня фотографии старых жилых домов, храмов, школ и кладбищ этнических общин востока и юга Украины представлены на выставке, которая открылась 22 октября в Музее истории города Киева и будет работать до 1 ноября.

Здание бывших Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков (архитектор Александр фон Гоген) в Чернигове / Фото: Kovalvl, Клименко Татьяна, Alovnakunnova, Денис Витченко, Star61, Викимедиа, Суспільне

Проект, подготовленный Советом немцев Украины, представлен на трех языках — украинском, немецком и английском. В общей сложности он содержит фотографии уникальных зданий, которые «хранили память о жизни многих поколений, а сегодня разрушаются в результате российской агрессии. Некоторые из них уже утрачены навсегда».

Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла (1888 года) в селе Змиевка Бериславского района Херсонской области / Фото: Владимир Дзёбак, V1snyk, Викимедиа, НСН Украина, Национальная полиция Украины

В частности, на выставке представлены фотографии каждого значимого сооружения до начала полномасштабной войны, а рядом — то, что от него осталось сейчас. На многих стендах — две отметки: зеленая «2021» и бордовая «2026». Между ними — пять лет.

Бывшая шведская лютеранская церковь апостола Иоанна в селе Змиевка Бериславского района Херсонской области / Фото: Владимир Дзёбак, Викимедиа, МОСТ, Бериславский район, Hromadske.ua, FINEDWAY

Вторая часть экспозиции — это постройки колонистов, которые пока еще стоят. А отдельный стенд посвящен их кладбищам.

Здание бывшей меннонитской школы для девочек (1904 года) в Запорожье / Фото: Суспільне Запорожье, INFORM.ZP.UA, NV Культура, ZPRZ.CITY

После закрытия выставки виртуальная версия музея останется в открытом доступе. Посетители сканируют QR-код на последнем стенде и попадают в каталог с картой, фотографиями разных лет и описаниями.