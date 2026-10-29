Немцы, шведы, евреи и другие. Что происходит с наследием этнических общин Украины из-за российских ударов — фото уникальных сооружений
Меннонитская семья на фоне здания бывшей меннонитской школы для девочек 1904 года в Запорожье (Фото: Коллаж NV)
В Музее истории города Киева проходит выставка HERITAGE: FRONT. На её стендах представлены дома, церкви и кладбища, которые колонисты возводили столетиями, а также эти же сооружения после обстрелов.
Всё началось в конце XVIII века. Российская империя отвоевала Северное Причерноморье и искала людей, которые будут возделывать степь. В 1782 году на берегу Днепра поселились шведы с острова Даго. Власти выселили их из родных мест и отправили в путь через полконтинента. Из 1207 переселенцев до места добрались 535. Так возникло Старошведское поселение, а рядом с ним — немецкие Шлангендорф, Мюльгаузендорф и Клостердорф. Сегодня все четыре поселения входят в состав села Змиевка в Херсонской области.
Вскоре на Хортицу прибыли меннониты — протестанты из Пруссии, отказывавшиеся брать в руки оружие. За ними последовали немецкие лютеране и католики, а в 1840-х годах — евреи-земледельцы. Колонисты строили мельницы, школы, кирхи, банки взаимного кредита. Часть этих зданий сохранилась до сих пор. Часть — уже нет.
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Сегодня фотографии старых жилых домов, храмов, школ и кладбищ этнических общин востока и юга Украины представлены на выставке, которая открылась 22 октября в Музее истории города Киева и будет работать до 1 ноября.
Проект, подготовленный Советом немцев Украины, представлен на трех языках — украинском, немецком и английском. В общей сложности он содержит фотографии уникальных зданий, которые «хранили память о жизни многих поколений, а сегодня разрушаются в результате российской агрессии. Некоторые из них уже утрачены навсегда».
В частности, на выставке представлены фотографии каждого значимого сооружения до начала полномасштабной войны, а рядом — то, что от него осталось сейчас. На многих стендах — две отметки: зеленая «2021» и бордовая «2026». Между ними — пять лет.
Вторая часть экспозиции — это постройки колонистов, которые пока еще стоят. А отдельный стенд посвящен их кладбищам.
После закрытия выставки виртуальная версия музея останется в открытом доступе. Посетители сканируют QR-код на последнем стенде и попадают в каталог с картой, фотографиями разных лет и описаниями.
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