«Есть пробелы». Спикер ОК Юг раскритиковала законодательство о мобилизации 17 февраля, 14:52 Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 11 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк раскритиковала законодательство о мобилизации в интервью Радио Свобода.

«Можем констатировать, что законодательство о мобилизации, в частности, у нас не столь совершенно для того, чтобы оно в абсолюте помогло сейчас сформировать мобилизационный ресурс. Оно опять же, повторюсь, опирается на повышенное сознание граждан, на то, что в идеале в правовом государстве каждый гражданин мобилизационного возраста соответствующим образом будет приходить с определенной периодичностью в центр комплектования, обновлять о себе информацию, проживать по месту регистрации и по повестке. появляться», — сказала спикер ОК Юг.

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В то же время, она обратила внимание на то, что многие люди не проживают по месту регистрации и реко там бывают, также по ее словам многие люди «специально избегают этого (получения повесток — ред.)».

«Поэтому есть такие пробелы в законодательстве. Но есть план мобилизационного ресурса», — подытожила Гуменюк.

13 февраля капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин рассказал, что темпы мобилизации выросли, поскольку Вооруженным силам Украины необходимо пополнять личный состав для освоения новой западной техники и пополнения потерь.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 19 мая. Повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. В соцсетях и анонимных каналах распространяется информация, будто мобилизация проходит как в РФ с нарушениями и массовой отправкой неопытных людей на фронт.

По словам майора ВСУ Александра Мельничука, вывоз только что мобилизованных из ТЦК после прохождения ВЛК на фронт — это невозможный фейк, поскольку их отправляли на обучение даже весной 2022 года, когда система не была налажена.

«Если мы говорим об эффективности мобилизации, то мы понимаем, что то количество людей, которое было отправлено — не где-то загрузили в автобусы и отвезли на передовую. Да, мы понимаем, что подготовка где-то была сокращена, но она была. Слаживание подразделений какое-то минимальное было. Не говоря уже, как сейчас — это месяцами продолжается», — подчеркнул он.



