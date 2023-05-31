Насилие во время войны. Как пережить травматический опыт и где найти бесплатную помощь?
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Насилие в отношении гражданского населения — это то следствие вооруженного конфликта, которого невозможно избежать ни в одной войне. Война провоцирует насилие, порождая реальность, в которой запугивание, угрозы, издевательства, пытки и любого рода эксплуатация становятся инструментом силы и доминирования захватчиков на временно захваченных территориях.
Российская армия систематически прибегает к террору и совершает насилие над мирными жителями на временно оккупированных украинских землях. Так, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 марта 2023 года Генпрокуратура зафиксировала 175 фактов совершения сексуального насилия, связанного с войной. И это только те случаи, в которых пострадавшие готовы говорить о том, что им пришлось пережить. Пока война продолжается, это число растет.
Одной из основных задач сейчас и после победы является идентификация и привлечение к ответственности каждого военного преступника. Но не менее важно поддерживать пострадавших от насилия, которые нуждаются в комплексной помощи.
О том, каким является насилие во время войны, как пережить травматический опыт и где искать помощь, рассказывает психолог «Центра помощи спасенным» Екатерина Шатковская.
С какими видами насилия сталкиваются гражданские во время войны?
Психологи классифицируют следующие виды насилия во время войны:
психологическое насилие(давление, вербальные и невербальные оскорбления, манипуляции);
физическое насилие (избиение, пытки, ограничение воли и свободы передвижения, депортации);
экономическое насилие (мародерство, грабеж, ограничение доступа к жилью или еде);
сексуальное насилие (не только изнасилование, но и любое принуждение интимного характера, даже без физического проникновения). Неправомерное раздевание на блокпосту классифицируется как сексуальное насилие, так же как принуждение к созерцанию, аборту, беременности, прикосновениям
и т. п.Более того, одна лишь угроза сексуального насилия — это тоже военное преступление, даже если физически ее не воплотили.
Важно отметить, что военные преступления не имеют срока давности. Пострадавшие могут обратиться за помощью и требовать правосудия, сколько бы времени ни прошло с момента совершения преступления.
Что делать, если вы пострадали от насилия?
Главное в этой ситуации осознать, что человек, подвергшийся насилию, не виноват в том, что с ним случилось. Всю ответственность за преступные действия несет исключительно обидчик, а не пострадавшие.
Следующий важный шаг — прислушаться к себе, отследить триггеры, которые погружают в тревожное состояние, и попытаться понять свои ощущения, дать им название.
Почему важно вовремя обратиться за помощью?
Люди, пострадавшие от насилия, часто закрываются и избегают разговоров о пережитом. Они могут быть убеждены, что им никто не сможет помочь, или стесняются признаться кому-то, в какой ситуации оказались, потому что могут думать, что в этом есть и их вина. Но первый шаг к преодолению травматического опыта — это осознание, что проблема существует и ее надо решать.
«Когда происходит травма или определенное травматическое событие, [память человека] пытается этот неприятный опыт где-то спрятать и травма не проживается. И потом человек [попадает] в нересурсное состояние: он не чувствует себя любимым, здоровым, нормальным, полноценным», — комментирует Екатерина Шатковская. Выйти из такого состояния и допрожить травматические события поможет психолог, который сможет оказать необходимую поддержку.
Что такое травма свидетеля и как действовать в такой ситуации?
Когда человек становится свидетелем насилия (особенно сексуального), он тоже переживает травматический опыт. В такой ситуации свидетель на психологическом уровне может испытывать те же эмоции, что и пострадавшее лицо.
Найти в себе силы и обратиться за помощью после пережитого насилия бывает крайне трудно, но очень важно не оставаться в таких ситуациях наедине и проговорить свою боль со специалистом.
Если вы или ваши близкие выехали с оккупированной территории и/или пострадали от насилия, пожалуйста, обратитесь за бесплатной и профессиональной помощью:
- Офлайн: «Центр помощи спасенным» — место, где вы получите первую юридическую консультацию, а также психологическую и кризисную помощь. Центры уже работают в 11 городах: Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Полтаве, Кропивницком, Одессе, и еще два мобильных центра в Харькове и Херсоне.
- Онлайн: «Платформа помощи спасенным» — на сайте размещены контакты о сервисах, которые оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим во время войны.
- По телефону: обратитесь по номеру 15−47. Социальный работник во время разговора проанализирует вашу потребность и сможет проконсультировать или направить вас к нужному специалисту в «Центре помощи», смежных центрах или на «Платформе».
«Платформа» и центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и при содействии Правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине.