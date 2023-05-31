Насилие во время войны. Как пережить травматический опыт и где найти бесплатную помощь? 31 мая, 17:00 Новости компаний unsplash

Насилие в отношении гражданского населения — это то следствие вооруженного конфликта, которого невозможно избежать ни в одной войне. Война провоцирует насилие, порождая реальность, в которой запугивание, угрозы, издевательства, пытки и любого рода эксплуатация становятся инструментом силы и доминирования захватчиков на временно захваченных территориях.

Российская армия систематически прибегает к террору и совершает насилие над мирными жителями на временно оккупированных украинских землях. Так, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 марта 2023 года Генпрокуратура зафиксировала 175 фактов совершения сексуального насилия, связанного с войной. И это только те случаи, в которых пострадавшие готовы говорить о том, что им пришлось пережить. Пока война продолжается, это число растет.

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Одной из основных задач сейчас и после победы является идентификация и привлечение к ответственности каждого военного преступника. Но не менее важно поддерживать пострадавших от насилия, которые нуждаются в комплексной помощи.

О том, каким является насилие во время войны, как пережить травматический опыт и где искать помощь, рассказывает психолог «Центра помощи спасенным» Екатерина Шатковская.

С какими видами насилия сталкиваются гражданские во время войны?

Психологи классифицируют следующие виды насилия во время войны:

психологическое насилие (давление, вербальные и невербальные оскорбления, манипуляции);

физическое насилие (избиение, пытки, ограничение воли и свободы передвижения, депортации);

экономическое насилие (мародерство, грабеж, ограничение доступа к жилью или еде);

сексуальное насилие (не только изнасилование, но и любое принуждение интимного характера, даже без физического проникновения). Неправомерное раздевание на блокпосту классифицируется как сексуальное насилие, так же как принуждение к созерцанию, аборту, беременности, прикосновениям и т. п. Более того, одна лишь угроза сексуального насилия — это тоже военное преступление, даже если физически ее не воплотили.

Важно отметить, что военные преступления не имеют срока давности. Пострадавшие могут обратиться за помощью и требовать правосудия, сколько бы времени ни прошло с момента совершения преступления.

Что делать, если вы пострадали от насилия?

Главное в этой ситуации осознать, что человек, подвергшийся насилию, не виноват в том, что с ним случилось. Всю ответственность за преступные действия несет исключительно обидчик, а не пострадавшие.

Следующий важный шаг — прислушаться к себе, отследить триггеры, которые погружают в тревожное состояние, и попытаться понять свои ощущения, дать им название.

Фото: психолог «Центра помощи спасенным» Екатерина Шатковская

«Человека очень часто стигматизируют, он теряется и чувствует, что на него как-то не так смотрят. Это усугубляет проблему. Мы говорим, что человек должен как бы запаковать травматический опыт в коробку, замотать скотчем, поставить его себе под ноги и встать на него как на пьедестал. Метафорически это дает человеку понять, что он ценен как личность. Все, что с ним произошло, должно трансформироваться и стать его силой, а не недостатком», — рассказывает психолог « Центра помощи спасенным» Екатерина Шатковская.

Почему важно вовремя обратиться за помощью?

Люди, пострадавшие от насилия, часто закрываются и избегают разговоров о пережитом. Они могут быть убеждены, что им никто не сможет помочь, или стесняются признаться кому-то, в какой ситуации оказались, потому что могут думать, что в этом есть и их вина. Но первый шаг к преодолению травматического опыта — это осознание, что проблема существует и ее надо решать.

Фото: «Центр помощи спасенным»

«Когда происходит травма или определенное травматическое событие, [память человека] пытается этот неприятный опыт где-то спрятать и травма не проживается. И потом человек [попадает] в нересурсное состояние: он не чувствует себя любимым, здоровым, нормальным, полноценным», — комментирует Екатерина Шатковская. Выйти из такого состояния и допрожить травматические события поможет психолог, который сможет оказать необходимую поддержку.

Что такое травма свидетеля и как действовать в такой ситуации?

Когда человек становится свидетелем насилия (особенно сексуального), он тоже переживает травматический опыт. В такой ситуации свидетель на психологическом уровне может испытывать те же эмоции, что и пострадавшее лицо.

Фото: психолог «Центра помощи спасенным» Екатерина Шатковская

«Первое, что нужно сделать, — это отделить себя от ситуации. Я — отдельно, ситуация — отдельно. И превратиться в такого наблюдателя, будто это некое действо в театре или в кино. Второе, что надо сделать, — это осознать свои мысли по поводу этой ситуации. Проговорите себе: «Да, эта ситуация ужасна, но она уже закончилась», — советует психолог Екатерина Шатковская.

Найти в себе силы и обратиться за помощью после пережитого насилия бывает крайне трудно, но очень важно не оставаться в таких ситуациях наедине и проговорить свою боль со специалистом.

Если вы или ваши близкие выехали с оккупированной территории и/или пострадали от насилия, пожалуйста, обратитесь за бесплатной и профессиональной помощью:



Фото: «Центр помощи спасенным»

Офлайн: « Центр помощи спасенным» — место, где вы получите первую юридическую консультацию, а также психологическую и кризисную помощь. Центры уже работают в 11 городах: Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Полтаве, Кропивницком, Одессе, и еще два мобильных центра в Харькове и Херсоне.

Центр помощи спасенным» — место, где вы получите первую юридическую консультацию, а также психологическую и кризисную помощь. Центры уже работают в 11 городах: Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Полтаве, Кропивницком, Одессе, и еще два мобильных центра в Харькове и Херсоне. Онлайн: «Платформа помощи спасенным» — на сайте размещены контакты о сервисах, которые оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим во время войны.

«Платформа помощи спасенным» — на сайте размещены контакты о сервисах, которые оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим во время войны. По телефону: обратитесь по номеру 15−47. Социальный работник во время разговора проанализирует вашу потребность и сможет проконсультировать или направить вас к нужному специалисту в «Центре помощи», смежных центрах или на «Платформе».

«Платформа» и центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и при содействии Правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине.