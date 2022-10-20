На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 20 октября, 14:32 Оккупанты обустроили позиции за селом Липцы и оттуда обстреливали Харьков (Фото:Сергей Болвинов/facebook.com)

Недалеко от освобожденного села Липцы в Харьковской области следователи нашли позиции российских оккупантов. С них войска РФ обстреливали областной центр и другие населенные пункты.



Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Харьковскую область обстреливали не только с территории России, но и во время оккупации части области — с разных позиций. Одна из них — за Липцами, возле дамбы Травянского водохранилища», — написал он.

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На этом месте следователи нашли вражеские позиции, а также штаб оккупантов. В бывшей базе отдыха и в подвалах жилых домов жилы военные РФ.

Изъяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи.

На самом месте обстрела найдено более 400 гильз калибра 122 мм, ведутся следственные действия.

С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

