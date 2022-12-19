Выполняет поручения Кремля. СБУ идентифицировала чиновника-коллаборанта, который налаживает подачу воды на военные базы РФ в Крыму 19 декабря, 15:14 СБУ заявила, что идентифицировала чиновника-коллаборанта (Фото:СБУ)

В понедельник, 19 декабря Служба безопасности заявила, что в результате следственно-оперативных действий установлено «чиновника» оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, который помогает врагу возобновить подачу пресной воды в Крым.

В пресс-службе ведомства заявили, что злоумышленником является экс-руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

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"Именно он после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "Государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что на этой должности он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения на военные базы РФ на территории украинского полуострова.

«Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области.

В СБУ заявили, что сотрудники ведомства знают о местах его пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.