Нашими укреплениями были тачка, стол и двери. Легендарный "киборг" Александр Терещенко в спецпроекте Жити заради життя

В рамках спецпроекта Радио НВ с сайтом NV.ua Жити заради життя, легендарный "киборг", Народный герой Украины, гранатометчик 79-ой бригады Александр Терещенко стал гостем программы на Радио НВ, где рассказал о том, как попал в Донецкий аэропорт, процессе реабилитации после тяжелого ранения, своей работе в Академии патрульной полиции и многом другом.

Меня побудило пойти на фронт прежде всего то, что после Майдана в 14-м году, когда погибли очень молодые люди, я не набрался смелости духа, как некоторые из моих друзей, полететь на Майдан в феврале. И когда прошел по Институтской, когда увидел эти лица, я реально плакал, потому что многим было меньше, чем моему сыну. И я понял, что если на войне я отсижусь, то просто перестану себя уважать.

Те, кто выходил из окружения с южного котла, когда разговаривали, я видел этих совсем молодых ребят, глаза которых были, наверное, мудрее и старше меня. Это обязывало где-то держаться, даже не показывать страх, когда действительно было страшно.

Когда мы приехали, это было пятое или седьмое октября, нас собрал командир роты и сказал, что надо поменять первый батальон в аэропорту. Только добровольно. Практически все вышли, несколько ребят были больными, не пошли. А потом исключали сами, у кого действительно дети, кто слишком молод, а эти старшие опытные. Мне тоже командир говорил: "Может вы останетесь?" Потому что он достаточно молодой был, — "зачем вам оно нужно", — но когда идут молодые и погибают, то мне так было нельзя.

Когда я приехал в аэропорт, я увидел, что это фактически супермаркет, в котором наше укрепление — это перевернутая тачка для перевозки багажа, письменный стол и двери. Это больше "защита дердерая в доме", как дети говорят.

Когда уже на седьмой день приехала наша смена, когда мы должны были на следующий день отправляться на ротацию, именно во время выгрузки, в обед начался обстрел, начался небольшой штурм, каким-то образом боевики пробрались поближе к нам. Там стоял сгоревший КамАЗ. И, как мне потом сказал напарник, где-то мелькнула тень. И мы начали бросать гранаты, отстреливаться. И я развернулся, увидел, что под ногами у меня лежит РГД, наступательная граната. Ничего мне в голову лучшего не пришло, я не видел другой возможности, как попробовать ее отбросить. Взял в руки, и взрыв как раз произошел у меня в руках. Я не терял сознания все время.

В госпитале поддержка была сумасшедшей. К этому времени Днепропетровск разорвал все мои шаблоны, я такого патриотизма, такой поддержки не ожидал просто. Ко мне просто был бешеный поток людей. Это и бабушка принесла мне помидор и 500 гривен сжатых в руке, и сказала, что она обошла все больницы, ища меня, потому что был сюжет по телевидению. Приходил человек моего возраста, который плакал, отдал мне сумму денег какую-то и извинился, что он не мог... Приходили множество. Мамы с детьми благодарили. У меня постоянно слезы на глазах были.

Любая, даже очень маленькая помощь кому-то, она очень сильно психологически влияет на тебя.

Поездка в США, десять дней — это вообще просто окно в мир. Очень много нового. Меня действительно поразило отношение и уважение к военным. Даже встречаясь со мной, мне говорили американцы: "Спасибо, что служил".

Не надо терять веру в себя. Когда я смотрел на парня без одной руки, который сидел просто убитый горем, то думал, что я был бы самым счастливым человеком, если бы у меня хотя бы одна рука была [Александр Терещенко потерял обе руки во время службы, - Ред.]. Поэтому нет никакого повода перестать бороться, в любом случае.