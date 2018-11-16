Наши в игре. Радио НВ проведет прямую аудиотрансляцию футбольного матча Словакия - Украина

Сегодня, 16 ноября, в 21:00 на Радио НВ начнется специальный футбольный эфир с прямой аудиотрансляцией матча Словакия - Украина в рамках группового этапа Лиги наций.

Из студии в Киеве обсуждать игру будут ведущий Михаил Шаманов и спортивный журналист Дмитрий Литвинов, а Михаил Герасименко прокомментирует поединок между сборными Словакии и Украины из выездной студии на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

Радиотрансляция будет проходить с 21:00 до 00:00, а сам футбольный матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Это последний матч сборной Украины в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко уже гарантировали себе повышение в Группу А, добыв три победы в трех предыдущих матчах.

Где вещает Радио НВ