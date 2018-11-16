16 ноября 2018, пятница

Наши в игре. Радио НВ проведет прямую аудиотрансляцию футбольного матча Словакия - Украина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Радио НВ будет комментировать футбольный матч Словакия - Украина
Фото: Павел Кубанов / ФФУ

Радио НВ будет комментировать футбольный матч Словакия - Украина

Сегодня, 16 ноября, в 21:00 на Радио НВ начнется специальный футбольный эфир с прямой аудиотрансляцией матча Словакия - Украина в рамках группового этапа Лиги наций.

Из студии в Киеве обсуждать игру будут ведущий Михаил Шаманов и спортивный журналист Дмитрий Литвинов, а Михаил Герасименко прокомментирует поединок между сборными Словакии и Украины из выездной студии на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

Радиотрансляция будет проходить с 21:00 до 00:00, а сам футбольный матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Это последний матч сборной Украины в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко уже гарантировали себе повышение в Группу А, добыв три победы в трех предыдущих матчах.

 

Где вещает Радио НВ

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове