19 октября 2018, пятница

"Наши старания не тщетны": Сенцов ответил на письмо политзаключенного Кольченко

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Олег Сенцов и Александр Кольченко во время судебного процесса в РФ

Олег Сенцов и Александр Кольченко во время судебного процесса в РФ

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов ответил на письмо незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

"Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм [Эрнест Хемингуэй]: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!.." – процитировала она письмо Сенцова.

По ее словам, Сенцов заявил, что чувствует себя хорошо и у него все "нормально".

Фото: Tatiana Shchur via Facebook

 

Напомним, что ранее Александр Кольченко написал письмо Олегу Сенцову, в котором призвал не отчаиваться, поскольку "империи не вечны".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.

Олег Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

Журнал Новое Время №38

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