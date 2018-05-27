Наш любимый Киев: 20 мест, которые стоит посетить в столице по версии НВ - видео 360 градусов

В преддверии Дня Киева мы спросили у коллег, какие места в городе они считают своими самыми любимыми. В некоторые из этих мест нам получилось съездить и снять там панорамные видео.

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Андреевский спуск

© Sami C via Flickr

"Мое любимое место в Киеве – Андреевский спуск. Там чувствуется особая атмосфера и энергетика. Особенно люблю это место на праздник День Киева, когда туда съезжаются со всей Украины талантливые люди – художники, фотографы и т.д, которые привозят свои картины, фотографии, и все, что можно сделать своими руками" (Наталья Завальнюк, дистрибуция).

"У меня ничего необычного – я люблю Андреевский. Каждая моя прогулка пролегает через него. При этом желательно подниматься снизу вверх – с Подола к МИД (сразу и тренировка)" (Мария Кабаций, сайт)

Воздвиженка

© valeriayanovskaya, ann_yakovchyk via Instagram

"Я обожаю архитектуру этого места и представляю, каким чудесным стал бы Киев, если бы больше улиц выглядело в таком стиле. Кукольные и нереальные домики в сочетании с удобным расположением прямо приглашают прийти и помечтать о собственной квартирке-скворечнике в тихом переулке" (Анастасия Прокопенко, видеоредактор).

Пейзажная аллея

© begewe4ka, kosami.photo via Instagram



"Для меня Пейзажная аллея – это здоровый протест общества против пошлой застройки. В ней круто сочетается детская скульптура, уличная музыка и шикарный вид на Подол. Отдыхайте на Пейзажке и не бросайте мусор" (Сергей Депутат, LOL)

Родина-мать (и ее обзорная площадка)

Парк Вечной Славы

© Marco Fieber via Flickr

"Наше любимое семейное место – памятник Быкову с кузнечиком возле Парка Славы. Очень хороший вид на Киев, на каштаны. Душевно, всегда цветы, отличное место" (Виктория Зайченко, дистрибуция)

"Классная панорама – вид на левый берег, Лавру и зеленые склоны правого – в Парке Славы, прямо возле памятника Славы, если стать к нему спиной, а лицом – к Днепру. Наверное лучший вид в Киеве" (Анна Мороз, журнал).

Киево-Печерская Лавра

© Sami C via Flickr

"У меня любимое место – Киево-Печерская лавра. В нижней Лавре очень круто, потому что куча цветов, всегда стоят классные ароматы. Также там пещеры, где можно умиротворенно отдохнуть и даже почитать что-то и подумать о вечном. Рядом с нижней Лаврой – кафе Купол, где делают вкусный капуччино, и Музей Гончара с классной коллекцией украинского искусства.

В Верхней Лавре – Троицкая надвратная церковь 12 века со смешными фресками внутри с изображением слона, который больше поход на верблюда, прекрасный Трапезный храм – с росписями начала 20 века в стиле модерн (вот прямо чистой воды росписи как в Вене) и целым букетом лучших музеев города. Музей исторических драгоценностей с пекторалью, музей декоративного искусства с картинами Екатерины Белокур и еще несколько не менее интересных. Еще там крутые магазины с предметами искусства" (Олег Гавриш, НВ Бизнес).

Киевская крепость

© amicaanna, s_a_s_h_u_s_h_a via Instagram

"Очень люблю гулять по территории Киевской крепости. Там такие крутые пейзажи" (Ирина Кутелева-Коваленко, сайт)

Ул. Ярославов Вал

© nella_so, lyanapatrahko via Instagram

"Улица Ярославов Вал – от Золотых Ворот до Львовской площади. Побродить поблизости, посидеть в парке рядом с Золотыми Воротами. Замок Барона (ЯрВал1), множественные кафешки – от бюджетной Ярославы до Honey и Пантагрюэль, Дом Актера, Театральный институт с учебным театром, театр Сузирье" (Анжела Величко, отдел рекламы).

Парк Тараса Шевченко

© kate_draconi, viktoriyaaa_safron via Instagram

"Я люблю городские парки и скверы и считаю, что их должно быть как можно больше. Конкретно это место напоминает мне какой-то европейский парк. Когда ты можешь вырваться из суеты прямо в центре города, посидеть на лавочке с вкусным капуччино, а затем снова вернуться в самое сердце города и дальше жить в его скоростном ритме" (Екатерина Корниенко, отдел New Media).

Русановка

© eyvind_ua, monyusya via Instagram

"Остров Русановка – тихий район с бульваром и набережной, которую обновили к Евровидению 2017. Расположен в 10 минутах ходьбы от метро Левобережная. Там установлены новые ограждения возле дороги и подсветка бульвара. Есть большой выбор ресторанов и уютных заведений. Прогулки, велосипедные прогулки, рыбалка – не полный перечень достопримечательностей набережной. Также тут выступают уличные музыканты и расположен культурный центр "Краков" (Всеволод Севастьянов, отдел рекламы).

"Мы очень любим гулять на Русановской набережной – особенно на закате и по воскресеньям (именно в этот день там играет любительский духовой оркестр в беседочке). Над Днепром видны купола Лавры, на реке – утки и лодочки. В вечернее время – деревья вдоль аллеи с подсветкой. С другой стороны улицы – много ресторанов и уютных кафе, а на канале работают фонтаны и тут же рядом рыбачат все желающие" (Ирина Чухлебова, продакшн-менеджер).

Труханов остров

© olysenkoo, vkarpyak via Instagram



Парк Дружбы Народов

© olysenkoo via Instagram



Оболонская набережная

© anton_toloshchuk, pilipochek via Instagram



Рыбальский мост

© max_gor_, deimoc via Instagram

"Рыбальский мост – тихо, уютно и почти не мэйнстримно. И виды" (Виктория Берещак, НВ Бизнес)

Парк КПИ

© tanyasltn, yefimets via Instagram

"Красивый, большой (13,5 га), уютный приуниверситетський парк, заложенный в начале ХХ века. Здесь можно прогуляться с другом или в одиночестве, почитать, устроить небольшой пикник на траве или на удобной лавочке. Детям здесь тоже будет весело – можно покормить белок, поиграть на газоне, покататься на роликах, увидеть настоящие вертолет, танк или паровоз. Можно посетить технический музей КПИ или небольшую церковь, в которой проводят службы сразу две конфессии – УПЦ КП и Греко-католическая церковь. Особенно уютным мне кажется участок с соснами возле стадиона, даже видела там отдых с палаткой, что является редким для городского пространства Киева. Иногда на одной из аллей у корпусов можно услышать музыку из студенческого радио. На центральную аллею часто выходят на вечернюю пробежку. Вечером аллея красиво освещена, прикольно гулять даже ночью – весной или летом" (Татьяна Куцовера, отдел инфографики)

Щекавица

© rusnaty, ptizza_dodo via Instagram

"Обязательно поднимитесь на холмы на Лукьяновке. Оттуда невероятный вид на город и это волшебное место для пикников. Нужно подняться с Подола, от улицы Нижний вал, по улице Лукьяновской вверх, до Мечети, пройти ещё немного вперед, пока по левую руку не окажутся Институт подготовки кадров промышленности и общежитие Художественной академии. На этом месте нужно повернуть направо, пройти мимо гаражей, через небольшой участок леса и выйти на холмы. На словах сложно, но на самом деле – нет. И, главное, это того стоит" (Екатерина Богданович, журнал)

Голосеевский лес

© anechka_amenity, lukeiamnotyourda via Instagram



Лысая гора

© ellenosadchaya, ponikaya via Instagram

"Лысая гора и Голосеевский лес – здесь сила и магия в воздухе. Оказавшись там, даже не верится, что это по сути центр города, рядом метро, крупные магистрали. Здесь замечательная природа, на Лысой горе – остатки Киевской крепости и даже капище поклонения языческим богам. А еще там подозрительно чисто, как на близость к жителям Киева, может, ведьмы ночью убирают" (Галина Корба, журнал)

Ботанический сад имени Николая Гришко

© tetianarealtor, tanyasteblak via Instagram

Феофания

© feofaniya.kiev.ua

Напомним, ко Дню Киева мы также собрали 30 лучших Instagram-аккаунтов жителей столицы, которые помогут взглянуть на Киев с новых точек и ракурсов.