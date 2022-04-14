Блестящая операция. Десантники освободили несколько населенных пунктов на юге Украины — фото

14 апреля, 15:10
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На юге Украины освободили ряд населенных пунктов (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

На юге Украины освободили ряд населенных пунктов (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

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Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению сил подразделений ВС РФ и освободили несколько населенных пунктов на юге Украины.

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Об этом сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ на странице в Facebook.

Детали операции десантники раскрывать не стали, однако отметили, что были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по обнаружению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовые подразделения провели наступательные действия.

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«Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/80brigade/posts/342307524598454
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десантники Война России против Украины

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