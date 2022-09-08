Населенные пункты на линии фронта в Херсонской области почти уничтожены

8 сентября, 19:37
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Населенные пункты Херсонской области, расположенных рядом с линией фронта или на его линии, месяцами остаются без газа, воды и электричества. Они находятся на грани уничтожения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты держат в страхе население, что осталось на оккупированной территории. Ситуация в этом регионе остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия.

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«Можно сказать, что эти населенные пункты находятся на грани уничтожения», — заявил глава области.

Последние обстрелы пришлись на населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригорьевка и Белогорка.

8 августа в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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