В Луганской области оккупанты обстреливают спасателей, которые пытаются достать людей из-под завалов 10 мая, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Населённые пункты Луганщины подвергаются постоянным обстрелам российских оккупантов (Фото:ДСНС України/Facebook)

Населённые пункты Луганщины подвергаются постоянным обстрелам российских оккупантов. Кроме того, они обстреливают службы экстренного реагирования, чтобы никто не помогал мирному населению.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.



Из-за мощности обстрелов невозможно доехать до Белогоровки и Шипилово, чтобы достать людей из-под завалов, которые там находятся с 8 мая.

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Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Тошковки, Нижнего, Рубежного, Воеводовки, Белогоровки. Громко и в Северодонецке и Лисичанске. В Северодонецке и Лисичанске российские захватчики попали в жилые дома, также в областном центре гатили по зданию Нацполиции.

Напомним, что российские оккупанты вывозят оборудование из больниц и школ в захваченной Кременной.

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