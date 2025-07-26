Население Херсона с начала полномасштабного вторжения России сократилось более чем в четыре раза (Фото: Олександр Прокудін / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину население Херсона сократилось на 77%, более 65% жителей областного центра — пенсионеры.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на ответ городской военной администрации на ее запрос.

Отмечается, что, по данным МВА, по состоянию на 1 июля 2025 года в Херсоне проживал 64 401 человек, в том числе 42 362 человека в возрасте 60 лет и старше, 17 556 человек в возрасте от 18 до 60 лет и 4483 ребенка в возрасте до 18 лет.

Таким образом пенсионеры составляют 65,8% населения Херсона, лица трудоспособного возраста — почти 27,3%, а дети — примерно 7%.

Издание отмечает, что по предварительным данным Госстата, на 1 января 2022 года в Херсоне проживало 279 131 человек, с начала полномасштабного вторжения население города сократилось на 77%.

Согласно анализу Херсонского городского совета в 2019 году в Херсоне проживали 191 863 человека трудоспособного возраста (почти 59,9%), 75 650 человек старше 60 лет (около 23,6%) и 52 545 человек младше трудоспособного возраста (около 16,4%).

Всего в Херсонской громаде на тот момент проживало 320 058 человек, в городе — 289 096 человек.

В ответ на запрос LIGA.net в Херсонской ГВА также сообщили, что по состоянию на вторую половину июля российские оккупанты, используя авиабомбы и дроны, ранили и убили людей в Херсоне больше, чем за весь 2024 год.

В 2024 году от авиабомб пострадали 38 человек, от беспилотников — 512. Погибших от КАБов в Херсоне в 2024 году не было, а от дронов погибли 34 человека.

С 1 января по 21 июля 2025 года, по данным ГВА, от КАБов пострадали 57 человек, от дронов — 682, погибли, соответственно, пять и 42 человека.

Всего, по данным ГВА, с ноября 2022 года в Херсоне пострадали 3189 человек, 441 человек погиб.

