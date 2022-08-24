«Освобождение близко». Сторонники русского мира в оккупированной Донецкой области обижены на РФ — Гармаш 24 августа, 13:53 Эксклюзив НВ Пожар в оккупированном Донецке, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сторонники «русского мира» и обычные люди, долгое время не желавшие интересоваться политикой, Донецкой области обижены на Российскую Федерацию, рассказал в эфире Радио НВ главный редактор издания Остров Сергей Гармаш.

«Местные немного обижены на Российскую Федерацию, потому что они сейчас все меньше играют роль в своей так называемой независимой ДНР. Все назначения идут из Москвы. И даже в администрации [главаря Дениса] Пушилина почти все россияне. По всем „министерствам“ — россияне. Местных оттесняют от финансовых потоков. А зачем им вообще было нужно? Чтобы деньги делать на так называемой независимости», — сообщил Гармаш.

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В то же время, по словам журналиста, приподнятое настроение на оккупированной территории у тех, кто имел проукраинские взгляды:

«Тех, кто поддерживал Украину и поддерживает ее, помогает ей, это вдохновляет на еще большую поддержку, потому что они видят, что уже близок результат, близко их освобождение», — добавил Гармаш.

Накануне по так называемой «администрации» марионетки Кремля Дениса Пушилина в Донецке был нанесен удар, в здании начался пожар.

Российская пропаганда утверждает, что главарь террористической организации «ДНР» Пушилин в результате удара не пострадал и «находится в безопасном месте».

Также сегодня, 24 августа, в ТЦ Галактика во временно подконтрольном РФ Донецке вспыхнул масштабный пожар.

Российские оккупанты утверждают, что причиной пожара, площадь которого составляла около 5000 кв. м, стал якобы удар ВСУ.

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