Более 50 взрывов. Россияне из артиллерии обстреляли Черниговскую область 3 сентября, 19:29 Последствия обстрела Черниговской области (Фото:Вячеслав Чаус/ Черниговская ОГА via Telegram)

Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

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Также, по информации главы ОВА, сегодня оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.



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