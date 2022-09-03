Более 50 взрывов. Россияне из артиллерии обстреляли Черниговскую область
Последствия обстрела Черниговской области (Фото:Вячеслав Чаус/ Черниговская ОГА via Telegram)
Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины в Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.
Также, по информации главы ОВА, сегодня оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.
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