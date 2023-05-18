Скоро систем NASAMS в Украине будет больше — Стефанчук 18 мая, 22:05 Система ПВО NASAMS (Фото:Ruslan Stefanchuk/Facebook)

Главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в скором времени Украина получит больше комплексов противовоздушной обороны NASAMS.

В Facebook Стефанчук сообщил, что в четверг, 18 мая, посетил предприятие, где производят, в частности, системы ПВО NASAMS.

«Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро. Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от агрессивных атак, которые Россия продолжает осуществлять против Украины», — пишет глава парламента.

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Стефанчук добавил, что вместе с президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли и Президентом Стортинга Масудом Гаракхани обсудил увеличение поставок противовоздушных систем для ВСУ.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Radio NV заявил, что Украине в перспективе придется заменить все советские системы ПВО новыми.

Первые ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Юрий Игнат говорил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% вражеских крылатых ракет.