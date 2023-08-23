Усиление ПВО. Украина получит пусковые установки NASAMS уже в сентябре — Науседа

23 августа, 16:16
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Киеве 23 августа 2023 года (Фото:GitanasNauseda/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Киеве 23 августа 2023 года (Фото:GitanasNauseda/Twitter)

В среду, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в сентябре Киев получит пусковые установки для системы NASAMS, которые Вильнюс уже приобрел и готов передать.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. В следующем месяце Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS», — сообщил Науседа и добавил, что Литва будет поддерживать Украину «до победы».

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В свою очередь, Зеленский поблагодарил главу Литвы за сильную и длительную поддержку Украины.

«Всегда рад приветствовать Гитанаса Науседу в Киеве. Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. У нас есть полное понимание и готовность работать вместе», — написал глава украинского государства.

В среду, 23 августа, стало известно, что в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа и встретился с главой украинского государства.

4 августа правительство Литвы сообщило, что вскоре передадут ВСУ дополнительные комплексы противовоздушной обороны NASAMS.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Литва Владимир Зеленский Гитанас Науседа Война России против Украины ПВО Украины NASAMS

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