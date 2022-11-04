Hawk, NASAMS, Crotale и беспилотники. Резников рассказал, какое вооружение Украина получит от партнеров в ближайшее время 4 ноября, 14:42 Система ПВО HAWK, которую США могут передать Украине (Фото:Lukasz Pacholski/Flickr)

В ближайшее время Украина получит от партнеров системы для защиты неба, такие как Hawk, NASAMS и Crotale, а также системы борьбы с вражескими дронами и беспилотники, необходимые для разведки и наводки артиллерии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге.

Резников напомнил, что на заседании в формате Рамштайн и на министериуме стран НАТО до союзников удалось донести, что приоритетом номер один для Украины сейчас является противовоздушная и противоракетная оборона.

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«Это наши партнеры очень хорошо поняли. Сегодня они тоже настроены в первую очередь на усиление именно защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk23. Вы знаете, что немецкие IRIS начали работать. NASAMS уже в дороге с соответственно подготовленными нашими экипажами. Также мы получаем систему Crotale от французских партнеров. Сейчас мы дорабатываем некоторые другие системы от других стран-партнеров», — отметил министр обороны.

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Он добавил, что Киеву продолжат предоставлять боеприпасы, которые необходимы для артиллерии и систем залпового огня.

Резников подчеркнул, что партнеры Украины настроены на долгосрочную перспективы оказания помощи украинским войскам в борьбе с российскими оккупантами.

Инфографика: НВ

«Мы обсуждаем сегодня все: хабы по ремонту и восстановлению, создание новых площадок, развитие и заказ у их производителей того оружия, которое необходимо Украине с расчета не на один месяц, не на два, не на три. Потому что все понимают, что даже победа Украины, которая произойдет, не будет означать, что эта поддержка остановится», — резюмировал министр.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

После этого в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре пусковых установки HAWK для защиты воздушного пространства.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

Скорую поставку NASAMS в Украину на закрытом брифинге в Пентагоне 24 октября подтвердил и чиновник Минобороны США.