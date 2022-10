NASAMS будут в Украине до конца октября? Чем эти ЗРК особо эффективны для защиты от российских ракет и дронов — инфографика НВ 26 октября, 12:51 Сюжет В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)

Зенитные ракетные комплексы NASAMS должны поступить в Украину уже в ближайшие недели. Они помогут украинским силам ПВО сбивать российские воздушные цели — от беспилотников до баллистических ракет.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

«В ближайшее время они будут развернуты в Украине», — отметил гендиректор компании Грег Хейс. Он уточнил, что системы NASAMS способны сбивать все — от беспилотников до баллистических ракет.

Скорую поставку NASAMS в Украину на закрытом брифинге в Пентагоне 24 октября подтвердил и чиновник Минобороны США. «Мы ожидаем, что NASAMS будет доставлена [в Украину] в течение следующих нескольких недель. Конечно, мы предоставим нашим украинским партнерам право объявить, когда они прибудут и когда начнут работать. Однако мы продолжим усердно работать, чтобы доставить их туда как можно быстрее», — пообещал представитель Пентагона.

14 октября министр обороны Алексей Резников анонсировал, что Украина получит от США первые установки NASAMS до конца октября. «Есть решение США о поставке нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — отметил Резников.

НВ напоминает о том, что такое ЗРК NASAMS, сколько таких систем ждет Украина и как они помогут усилить украинскую ПВО.

Инфографика: НВ

ЗРК NASAMS: главные характеристики и преимущества

NASAMS — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, который с 1994 года производится Норвегией (компания Norwegian Kongsberg) и США (компания Raytheon).

Название комплекса — это аббревиатура Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (норвежская усовершенствованная ракетная система земля — воздух).

Обычно в состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) которые могут быть объединены в единую инфосеть. Батарея включает в себя:

девять пусковых установок ( каждая по шесть ракет, всего три на взвод);

каждая по шесть ракет, всего три на взвод); три радиолокационные станции ( РЛС) AN/TPQ-64,

РЛС) AN/TPQ-64, три пункта управления огнем ( ПУО), на одном из которых базируется командный пункт всей батареи ( получает задание от штаба и передает на другие ПУО).

Пусковые установки могут рассредоточиваться на значительном расстоянии от пунктов управления огнем или РЛС (до 25 километров), что усложняет попытки врага уничтожить весь комплекс. Связь между частями комплекса может поддерживаться как по проводной, так и по беспроводной линии связи.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты одной батареи NASAMS по разным целям, ее используют для защиты разных объектов: авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс NASAMS эффективен против атак враждебных:

БПЛА,

вертолетов,

крылатых ракет,

самолетов.

Управляемые ракеты AMRAAM — основная боевая сила комплексов NASAMS. Ракеты типа AIM-120 AMRAAM и AMRAAM ER имеют активное радиолокационное наведение, тогда как AIM-9 Sidewinder Block II имеют инфракрасную систему наведения.

Другие важные характеристики ЗРК NASAMS:

максимальная дальность поражения 25−50 км



максимальная высота поражения 15−25 км

максимальная скорость ракеты 4900 км/ч

стоимость одной батареи около $65 млн

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Радио НВ объяснял, что преимущество системы NASAMS — высокая мобильность: она может быстро развернуться, осуществить выстрелы и покинуть позицию.

«Фактически это усилит такой наш эшелон, как [ЗРК] Бук М-1. То есть в дополнение нашим Букам эффективно работал бы этот комплекс, который тоже автономный», — объяснял Юрий Игнат в начале июля.

По его словам, NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными».



Он также объяснял, почему скорость предоставления NASAMS Украине медленная: «Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди».

При этом Игнат добавил, что точное количество систем и ракет в батареях, которые будут предоставлены Украине, можно будет озвучить только после того, как это подтвердит производитель.

Однако первые две батареи, которые Украина вскоре должна получить — это не «две штуки» NASAMS, напомнил Игнат. «Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, выявления целей и обслуживания комплексов», — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Путь NASAMS в Украину: сколько систем пообещали США

В целом Украина ожидает восемь батарей NASAMS от США. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября — ред.). Такой срок был связан с тем, что эти ЗРК не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться специально для Украины. Теперь же первые две системы готовы для отправки в Украину.

25 сентября в Украине поднялась волна нового интереса к системам NASAMS. Это произошло после интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу CBS, в котором он якобы заявил, что Украина уже получила NASAMS. Зеленский говорил на украинском, журналисты перевели его слова на английский, поэтому в транскрипте разговора появилась фраза I want to thank President Biden for a positive decision that has been already made. And to the US Congress, we received NASAMS («Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято, а также Конгресс США — мы получили NASAMS»).

Впрочем, после громких заголовков в украинских СМИ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил в комментарии Громадському, что президент Украины имел в виду лишь благодарность за решение передать Украине NASAMS. «Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили», — пояснил тогда Никифоров.