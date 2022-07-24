Нарушители комендантского часа «на карандаше» у военкоматов — МВД 24 июля, 23:07 Евгений Енин (Фото:Eugene Enin via Facebook)

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что нарушителей комендантского часа берут «на карандаш». Именно на них в первую очередь будут смотреть военкоматы во время мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью Телеграфу.

По словам Енина, значительная часть украинцев добровольно пошли на фронт, хотя могли бы избежать этого, поскольку были не в первой очереди мобилизации. И несправедливо, что другие позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах.

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«Мы активно помогаем центрам комплектования ВСУ пополнять резерв. Поэтому у нас по многим областям налажено очень плотное сотрудничество. Нарушителей комендантского часа мы берем „на карандаш“», — отметил он.

В то же время, первый заместитель главы МВД добавил, что это не означает, что нарушители будут призваны в ряды ВСУ уже завтра, однако «именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь».

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