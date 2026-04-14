Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за проявления антисемитизма

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Изменения касаются статьи 161 УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Реклама

Читайте также: Об антисемитизме и украинском государстве

Часть первая статьи касается умышленных действий, направленных на разжигание вражды, унижение чести и достоинства, разжигание проявлений антисемитизма. За это предусмотрен штраф от 3400 грн до 8500 грн или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности до трех лет.

Вторая часть статьи предусматривает наказание за насилие, обман и угрозы. За это можно получить штраф от 8500 грн до 17 000 грн или лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности.

Если действия, предусмотренные частью первой и второй, были совершены организованной группой или повлекли тяжкие последствия, за это предусмотрено лишение свободы от пяти до восьми лет.

Верховная Рада приняла законопроект в феврале 2022 года.