Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за проявления антисемитизма

14 апреля, 15:02
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Владимир Зеленский подписал закон о наказании за антисемитизм (Фото: REUTERS/Лиза Йоханнссен)

Владимир Зеленский подписал закон о наказании за антисемитизм (Фото: REUTERS/Лиза Йоханнссен)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс, который предусматривает ответственность за проявления антисемитизма.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Изменения касаются статьи 161 УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

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Часть первая статьи касается умышленных действий, направленных на разжигание вражды, унижение чести и достоинства, разжигание проявлений антисемитизма. За это предусмотрен штраф от 3400 грн до 8500 грн или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности до трех лет.

Вторая часть статьи предусматривает наказание за насилие, обман и угрозы. За это можно получить штраф от 8500 грн до 17 000 грн или лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности.

Если действия, предусмотренные частью первой и второй, были совершены организованной группой или повлекли тяжкие последствия, за это предусмотрено лишение свободы от пяти до восьми лет.

Верховная Рада приняла законопроект в феврале 2022 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Зеленский Антисемитизм Евреи

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