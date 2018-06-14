Нарушение прав предпринимателей. Какие изменения внесли в так называемый закон "маски-шоу стоп"

Правительство ужесточит наказание для правоохранителей за правонарушения против предпринимателей. Для этого чиновники одобрили и внесли в парламент изменения в закон с условным названием "маски-шоу стоп". Они предусматривают персональную ответственность силовика, который допустил нарушение прав предпринимателя. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко. Об этом и другом - в сюжет Радио НВ.

Кроме этого, Петренко представил еще две новации. А именно изменение периода, в течение которого бизнес может требовать возмещения убытков, причиненных правоохранительными органами в результате неправомерных действий. Сегодня этот срок составляет полгода, а предлагается сделать бессрочным.

В бизнес среде возмущены разрешением силовикам изымать электронные информационные системы

Также представлены изменения, которые позволят бизнесу обжаловать повторное открытие дела в суде с целью в дальнейшем закрыть такое дело.

"Если предприниматель считает, что во время незаконного обыска и изъятия документов были осуществлены нарушения следователя или группы следователей, это лицо подает в суд. Эта жалоба должна быть рассмотрена до 15 суток. Если суд устанавливает незаконность деятельности полицейского или группы правоохранителей, то необходимо назначить служебное расследование по месту работы этого правоохранителя. По его результатам и решению суда, милиционер может быть привлечен к дисциплинарной и имущественной ответственности", - рассказал Петренко.

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В целом Верховная Рада приняла закон в конце прошлого года.

Обыск обжаловать невозможно, а только действия следователя, который его проводил

Однако в бизнес-среде документ критикуют за норму, позволяющую силовикам изымать электронные информационные системы, если есть необходимость провести экспертное исследование.

Речь идет именно об изъятии техники, а не копировании необходимых документов, рассказал председатель Всеукраинской общественной организации Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич. Ведь изъятие орг-техники на предприятии - это фактически остановка его работы, подчеркнул он.

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Через месяц после голосования за закон Правительство отменило мораторий на проверки бизнеса, тем самым предоставив государственным органам зеленый свет на выбивание денег из предпринимателей. Следователей эти изменения точно не напугают.

Обжаловать обыск по-прежнему невозможно. Возможно только обжаловать действия следователя после проведения обыска, подчеркнул адвокат Дмитрий Сирко.

В Украине происходит от 10 до 15 обысков в час, что отпугивает большинство иностранных инвесторов

Но позитив в том, что следственные судьи, решающие вопрос об аресте, обычно становятся на сторону предпринимателя.

"Чтобы вернуть имущество, нужно ждать очень долго - месяцы или год. Следователи просто игнорируют нас. Передают незаконно технику на экспертизу. Затем ссылаются, что не могут забрать их у эксперта. Ждем, пока эксперт их проверит. Доводы, что действия незаконны, их не пугают", - отметил адвокат.

Согласно официальной статистике, в Украине происходит от 10 до 15 обысков каждый час. Это отпугивает большинство иностранных инвесторов. После вступления в силу закона "Маски-шоу стоп" офис бизнес-омбудсмена получил 109 жалоб на действия правоохранителей в отношении представителей бизнеса. Давление на бизнес в Украине усиливается с каждым годом. Если в 2014 году количество обысков составляла 40 тыс., то к концу 2017 года эта цифра уже превышала 100 тыс.