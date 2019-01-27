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Аномалия или закономерность

Нарушение эпидемнорм: В Хмельницкой области зафиксировали вспышку пищевой токсикоинфекции

27 января, 10:30
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К врачам медицинского центра г. Нетешин обратились восемь больных детей из одной группы в детском саду Теремок, предварительно им диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

Специалисты осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

Предварительно, к возникновению вспышки могли бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

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Теги:   Больница Отравление людей

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