Нарушение эпидемнорм: В Хмельницкой области зафиксировали вспышку пищевой токсикоинфекции 27 января, 10:30 256 Цей матеріал також доступний українською

К врачам медицинского центра г. Нетешин обратились восемь больных детей из одной группы в детском саду Теремок, предварительно им диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.



Специалисты осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

Предварительно, к возникновению вспышки могли бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

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