Танки, вертолеты, Искандеры и не только. Украинская разведка с помощью «народного спутника» обнаружила спрятанную военную технику оккупантов 25 ноября, 19:27 SAR-спутник ДЗЗ компании ICEYE (Фото:ICEYE)

Главное управление разведки Министерства обороны провело космическую разведку объектов страны-агрессора РФ, используя спутник ICEYE и базу данных созвездия SAR-спутников.

Как сообщается в Telegram-канале ГУР в пятницу, 25 ноября, была проведена космическая радиолокационная разведка около 150 районов расположения российских оккупантов — как на временно захваченных территориях Украины, так и на территории России и ее союзников. В проекте приняло участие «большое количество патриотов Украины», отметили в разведке.



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"…Обнаружено и подтверждено около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер, ЗРК С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага", — рассказали в пресс-службе ГУР.

В ГУР подчеркнули, что данные, полученные благодаря спутнику, позволили эффективно обнаруживать скрытое расположение оккупантов в лесах, при любой погоде и ночью.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



Компания ICEYE предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.



Сергей Притула уточнил, что украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. SAR-спутник может передавать данные круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или времени суток.

