«Народный спутник» помог Украине с атаками на корабли России в Севастопольской бухте — ГУР 20 сентября, 14:01 SAR-спутник ДЗЗ компании ICEYE (Фото:ICEYE)

« Народный спутник» ICEYE за год работы принес много пользы Украине. Он помогает получать сверхважные разведданные для боевых операций и уничтожать тонны военной техники россиян.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в среду, 20 сентября.

Там рассказали, что спутник сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября, когда были уничтожены российские большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону.

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Также разведчики показали спутниковые снимки аэродрома Дягилево в Рязанской области РФ, где были повреждены бомбардировщики Ту-22М3, и Белгородской области, где была поражена техника оккупантов.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

«Народный спутник» продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа!" — добавили в ГУР.

В августе 2022 года благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта «народный Байрактар». Их помогал собирать блогер Игорь Лаченков. За три дня украинцы собрали 600 млн грн на беспилотники, но компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на фронт.

За полгода использования спутника Украина уничтожила российской военной техники на миллиарды долларов, отчитывались в ГУР. Также были попадания в скопления российских военных и объекты логистики армии РФ.