В Украину прибыли три Народных Байрактара
Три «народных» Байрактара с украинскими узорами уже в Украине (Фото:Сергій Притула / Facebook)
Три беспилотника Bayraktar TB2, которые производитель Baykar бесплатно передал Украине после кампании Народный Байрактар, уже прибыли в нашу страну.
Об этом заявил гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар на Международной выставке оборонной промышленности в Польше в понедельник, 5 сентября, сообщает Укринформ.
«Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине», — подтвердил Байрактар.
По его словам, турецкая компания хотела поддержать акцию по сбору средств на беспилотники и решила не брать за них деньги. Глава Baykar подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает борьбу украинского народа против агрессии России.
Ранее украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что компания Baykar нанесла узоры, напоминающие вышиванку, на «народные» беспилотники Bayraktar.
Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.
После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.
Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.
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