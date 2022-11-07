Передают привет. Притула показал видео работы Народных Байрактаров на фронте

7 ноября, 19:43
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Работа «народных Байрактаров» (Фото:скриншот видео / Сергій Притула / YouTube)

Работа «народных Байрактаров» (Фото:скриншот видео / Сергій Притула / YouTube)

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула показал работу «народных Байрактаров».

На видео, опубликованном Притулой в Facebook, беспилотники уничтожают военную технику российских оккупантов.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/1160655608187828
https://www.youtube.com/embed/IKQ3lzcFPSs

В начале сентября стало известно, что в Украину прибыли три беспилотника Bayraktar TB2, которые производитель Baykar бесплатно передал Украине после кампании Народный Байрактар. На беспилотники Baykar нанесла узоры, напоминающие вышиванку, их назвали Ковінька, Халепа и Трясця.

Видео дня

Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

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После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.

https://www.youtube.com/embed/_Oj642LWI6Y
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беспилотник Беспилотники БПЛА Видео Сергей Притула Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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