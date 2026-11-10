Нардеп объяснил, кто в Украине ответственен за магазины, продающие наркотики по всей стране

Народный депутат от Европейской солидарности, член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий в интервью Radio NV заявил, что за то, что в Украине есть магазины, продающие наркотики по всей стране, ответственны глава СБУ Александр Поклад, бывший глава МВД Игорь Клименко и действующий глава МВД.

«В том, что были магазины, продающие наркотики по всей стране, очевидно, прямая его (Игоря Клименко — ред.) ответственность. Я ходил, смотрел. Я не простой гражданин, я депутат, я пытался этим интересоваться. И действительно интересовался. Не буду сейчас говорить, как и каким образом. Но когда видел магазины, которые продают, я туда даже не заходил, спрашиваю молодых людей: „А что там продают?“ Говорят: „Как что? Вы же разрешили каннабис. Вот каннабис там и продают“. И, очевидно, что министр этого всего не знать не мог. Это не значит, что он взяточник. Он, Клименко, конечно, должен сейчас выйти, потому что это вопрос национальной безопасности», — заявил Княжицкий в эфире Radio NV.

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Он добавил, что такая же ответственность на главе СБУ Александре Покладе и нынешнем министре внутренних дел Иване Выгивском, который до 16 июля 2026 возглавлял Нацполицию, и они тоже должны публично объяснить, что происходит.

«Если их руководители [внутренней] безопасности, которые внутри их структур должны следить за тем, чтобы такое не происходило, возглавляли эти процессы. Представляете, какие у них есть рычаги влияния? Они влияют на каждого полицейского или СБУшника, который может лишиться этой работы. Если эти люди сами в этом участвуют, значит они возглавляют эти процессы, значит, все остальные тоже имеют на это добро, и существует какая-то вертикальная система коррупции, связанная с мафией. Это ведь не одиночные люди. И вот на это должен быть ответ. И на это должен быть ответ президента словами. Не тем, что мы внесем законы, и не просто увольнением одного или двух человек, а объяснением», — сказал нардеп.

Наркосиндикат Химпром — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

5 ноября начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало подтвердил, что лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец) лично угрожал ему и его подчиненным. Перед этим прокурор САП Николай Карась, комментируя записи НАБУ, сделанные в рамках операции Карфаген, подтвердил Слідству.Інфо, что Мексиканец на них говорил именно о Торгале.

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«„Бесит сильно тупая мразь, завтра снова обыски. Пошел ты на х*й, Торгало. $500 тысяч, если жену обольют кислотой“ — так на записях, обнародованных Нацполицией еще 22 апреля 2026 года, говорит лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец). Он говорит о Дмитрии Торгале», — сообщили расследователи.

В новых записях НАБУ Мексиканец уже предлагал $2 млн за отстранение Торгала от должности в Нацполиции. Сумму и предложение фигурант называл, когда обсуждал предстоящие обыски в магазинах, где, по данным следствия, продавали наркотики.

6 ноября руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь российского наркосиндиката Химпром обсуждал подкуп тогдашнего руководителя МВД Игоря Клименко, чтобы тот не инициировал запрет химических формул их наркотиков.

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Абакумов отметил, что лидер картеля по кличке Мексиканец (Егор Буркин) искал возможность заблокировать решение Министерства внутренних дел о внесении синтетических веществ группировки в список запрещенных веществ.

Он подчеркнул, что детективы выясняют круг лиц, которые заявляли о своем влиянии на министра внутренних дел и планировали получить долю в криминальном бизнесе. Абакумов добавил, что наркосиндикат имел колоссальные теневые бюджеты и предлагал $2 млн только за увольнение одного должностного лица, которое отказывалось договариваться с ним.