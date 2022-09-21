«Суд» в оккупированном Крыму приговорил заместителя главы Меджлиса Джеляла к 17 годам заключения 21 сентября, 11:11 Нариман Джелял (Фото:Рефат Чубаров / Facebook)

В среду, 21 сентября, так называемый «верховный суд» Крыма вынес обвинительные приговоры заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а также активистам Асану и Азизу Ахтемовым.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

Наримана Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 700 тысяч рублей.

Асана Ахтемова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 тысяч рублей. Азизу Ахтемову дали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 тысяч рублей.

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3−4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное. Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелял, а также братья Ахтемовы.

Джелял сначала обвинили в пособничестве в диверсии на газопроводе Перевальном, а затем переквалифицировали обвинение на «совершение диверсии» (часть 1 статьи 281 УК РФ).

8 октября, контролируемая РФ оккупационная «власть» Крыма перевела Наримана Джеляла из СИЗО в психиатрическую больницу. Защита Джеляла собирался обжаловать решение следствия.



Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала такое решение «карательной практикой в лучших советских традициях».

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