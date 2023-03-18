Возвращается на военную службу. Нардеп Забродский станет заместителем Залужного — Гончаренко 18 марта, 20:26 Михаил Забродский (Фото:Михаил Забродский/Facebook)

Народного депутата от фракции Европейская солидарность Михаила Забродского планируют назначить заместителем Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом 18 марта в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

17 марта нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что Забродский досрочно оставил мандат и решил сосредоточиться на помощи украинским военным.

Видео дня

Европейская солидарность сообщила, что Забродский назначен «на высокую должность в руководстве ВСУ».

«Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины пришел еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения. Теперь настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успехам решающего контрнаступления… На фронте он сейчас действительно куда нужнее», — сказано в заявлении партии.

Михаил Забродский избран депутатом в Верховную Раду в 2019 году. Он был четвертым номером в списке Евросолидарности как беспартийный и стал первым заместителем председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.



Забродский был командующим Десантно-штурмовыми войсками в 2015—2019 годах. В июне прошлого года движения ЧЕСТНО сообщили, что в отношении нардепа есть письмо Залужного о его нахождении в распоряжении министра обороны с 24 февраля 2022-го.