Нардеп: Во время стрельбы на автостоянке в Киеве ранен сотрудник СБУ

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В полиции сообщили, что в результате инцидента пострадали два человека
Фото: moz.gov.ua

В полиции сообщили, что в результате инцидента пострадали два человека

В результате конфликта со стрельбой, который произошел на автостоянке в Дарницком районе Киева, ранен сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, в столице объявлен план Перехват.

"В Дарницком районе на парковке по адресу улица Вишняковская, 1б был ранен работник СБУ. Разыскивается автомобиль внедорожник Тойота или Хюндай белого цвета с черными вставками", - написал нардеп.

Он также добавил, что в данном автомобиле могут находиться 4-5 вооруженных человек "кавказской внешности".

При этом в полиции отметили, что в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что на автостоянке в Киеве произошел конфликт со стрельбой.

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