Политическая магия. Нардеп Черный «прокачивал» ауру Медведчука и через шаманов «говорил» с Путиным — Bihus.info

9 июня, 22:04
Цей матеріал також доступний українською
Виктор Черный (Фото:Виктор Черный / Facebook)

Виктор Черный (Фото:Виктор Черный / Facebook)

Народный депутат запрещенной фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Черный, который считается доверенным охранником подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, с помощью оккультизма и «магии» воздействовал на своего «босса».

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, получивших в распоряжение данные с компьютера Черного.

Данные с жесткого диска содержат файлы за несколько лет — документы, фото и видео. Среди них записи с шаманами, так называемыми слиперами и гипнологами, услугами которых пользовался нардеп. Использовал он их в политических целях.

Видео дня
Читайте также:
ГБР провело обыски у нардепов Рабиновича, Черного и Волошина, изъяв оружие и гранаты

Черный из-за гипнотизеров, шаманов и слиперов «прокачивал» энергию (ауру) Медведчука, убеждал того, что будет хорошо его охранять и поэтому должен стать нардепом, пугал Медведчука «американскими гипнотизерами» и всячески «работал» над его магической победой на парламентских выборах. Из-за «магов» Черный навязывал Медведчуку свой авторитет и «наращивал» рейтинг ОПЗЖ.

С фотографиями политических оппонентов шаманы, по заказу Черного, проводили ритуалы. Так под «руку магов» попали президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Бойко (ОПЗЖ).

Черный даже интересовался толкованием снов по поводу семьи Медведчука — он проверял, нет ли угрозы коту Оксаны Марченко Кокосику.

Через оккультистов Черный хотел выслужиться и перед российским диктатором Владимиром Путиным. На одной из видеозаписей гипнолог и слипер от имени нардепа пытаются связаться с главой Кремля.

В файлах нардепа есть указания на подобные «культы» кремлевских служащих.

https://www.youtube.com/watch?v=75I0nvixMlY

Где сейчас находится Черный — неизвестно, однако журналисты выяснили, что страну он не покидал.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Виктор Медведчук Магия Виктор Черный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X