Политическая магия. Нардеп Черный «прокачивал» ауру Медведчука и через шаманов «говорил» с Путиным — Bihus.info 9 июня, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Виктор Черный (Фото:Виктор Черный / Facebook)

Народный депутат запрещенной фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Черный, который считается доверенным охранником подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, с помощью оккультизма и «магии» воздействовал на своего «босса».

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, получивших в распоряжение данные с компьютера Черного.

Данные с жесткого диска содержат файлы за несколько лет — документы, фото и видео. Среди них записи с шаманами, так называемыми слиперами и гипнологами, услугами которых пользовался нардеп. Использовал он их в политических целях.

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Черный из-за гипнотизеров, шаманов и слиперов «прокачивал» энергию (ауру) Медведчука, убеждал того, что будет хорошо его охранять и поэтому должен стать нардепом, пугал Медведчука «американскими гипнотизерами» и всячески «работал» над его магической победой на парламентских выборах. Из-за «магов» Черный навязывал Медведчуку свой авторитет и «наращивал» рейтинг ОПЗЖ.

С фотографиями политических оппонентов шаманы, по заказу Черного, проводили ритуалы. Так под «руку магов» попали президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Бойко (ОПЗЖ).

Черный даже интересовался толкованием снов по поводу семьи Медведчука — он проверял, нет ли угрозы коту Оксаны Марченко Кокосику.

Через оккультистов Черный хотел выслужиться и перед российским диктатором Владимиром Путиным. На одной из видеозаписей гипнолог и слипер от имени нардепа пытаются связаться с главой Кремля.

В файлах нардепа есть указания на подобные «культы» кремлевских служащих.

Где сейчас находится Черный — неизвестно, однако журналисты выяснили, что страну он не покидал.

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