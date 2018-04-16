Нардеп: В Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука - фото

Содержание алкоголя в крови угонщика в 10 раз превышало норму

В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный у клиента Mercedes G-Class.

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом", - написал он.

Как отмечается, содержание алкоголя в крови угонщика в 10 раз превышало норму.

При этом, согласно данным народного депутата Игоря Мосийчука, угнанный Mercedes принадлежит куму главы Кремля Владимира Путина, лидеру пророссийского движения Украинский выбор Виктору Медведчуку.

Ранее сообщалось, что пьяные работники винницкой автомойки угнали у клиентки новый электрокар.