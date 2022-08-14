Нардеп от Слуги народа Алексей Красов попал в ДТП на Житомирской трассе — УП

14 августа, 23:13
Алексей Красов получил травмы в результате ДТП (Фото:Алексей Красов/Facebook)

Алексей Красов получил травмы в результате ДТП (Фото:Алексей Красов/Facebook)

В воскресенье, 14 августа, народный депутат от партии Слуга народа Алексей Красов попал в ДТП на Житомирской трассе.

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным источников издания, ДТП произошло вблизи села Броники Житомирской области. Сообщается, что Красов ехал на скорости около 200 км/ч.

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Источники отметили, что в результате ДТП у депутата сломан нос и рука.

УП обратилась за комментарием к пресс-секретарю фракции Слуги народа Юлии Палийчук.

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В 2019 году Алексей Красов был избран народным депутатом девятого созыва по 180 округу (Харьковская область) от партии Слуга народа как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по антикоррупционной политике.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ДТП Житомирская область партия Слуга народа

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