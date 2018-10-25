Нардеп Мусий в прямом эфире устроил драку с главой организации, защищающей права ВИЧ-позитивных - видео

Народный депутат Олег Мусий подрался с главой Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ, (ЛЖВ) Дмитрием Шерембеем в прямом эфире телеканала Прямой.

Во время выступления бывший министр здравоохранения Мусий назвал своего оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ Шерембев подошел к депутату и плеснул ему в лицо водой. Между мужчинами завязалась драка, которую пришлось разнимать ведущему и представителям службы охраны.

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После этого Мусий сделал публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном Шерембеем. Он попросил отреагировать на инцидент спецслужбы и Генеральную прокуратуру.