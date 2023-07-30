«Должность имеет визуальные стандарты». Нардеп Безуглая против того, чтобы Гасиджак возглавляла музей Голодомора 30 июля, 21:47 Леся Гасиджак (Фото:Леся Гасиджак/Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа Марьяна Безуглая высказалась, что исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак из-за своей внешности не может занимать эту должность.

Об этом в субботу, 29 июля, Безуглая заявила в Facebook.

«Первое, бодишейминг — отвратительное неприемлемое явление. Осуждаю любые его проявления, сама неоднократно становилась мишенью. Второе, о втором попробуем поговорить подробнее: о контексте», — отметила депутат.

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Однако, по словам Безуглой, пребывание именно Гасиджак во главе Музея Голодомора не соответствует «визуальным стандартам» и «озадачивает» иностранных партнеров.

Безуглая считает, что в ряде профессий есть определенные «визуальные стандарты».



«Вы бы восприняли такую ведущую новостей? А фехтовальщицу? Боевого медика? Очевидно, что нет. И если для двух из трех названных профессий просто есть требования к физическому состоянию, то первая имеет определенные визуальные стандарты», — утверждает она.



В то же время о лишнем весе депутат пишет как о болезни ожирения.



«Еще раз, вы страдаете ожирением, когда слишком много едите! Это не следствие ранения, не онкологическое заболевание или врожденный порок. Это в абсолютном большинстве случаев — прямое следствие вашего пищевого поведения», — заявила Безуглая.



Кроме того, Безуглая считает, что внешность Леси Гасиджак якобы будет мешать ей профессионально общаться с представителями африканских стран, где людям не хватает еды. По ее словам, африканцы не будут иметь к Гасиджак «эмоционального восприятия ее слов во время беседы».



По словам нардепа, можно часами говорить о неприемлемости бодишейминга, но «невозможно закрыть глаза на рациональные объективные причины», почему «ведущие новостей выглядят так, а в классических боевиках играет роли Том Круз, а не Мелисса Маккарти». А нынешняя ситуация не должна была возникнуть и это контекстная недоработка Минкульта, говорит она.

Безуглая завершила сообщение словами о том, что стать «священной коровой анти/бодишейминга» не является путем для историка-профессионала. Она написала, что в случае объективно ненадлежащей работы на должности «будут бояться указать на этот фактор».

По ее словам, вместо смыслового заявления Гасиджак подала в суд, продолжив «причудливый путь событий».

27 июля исполняющую обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Лесю Гасиджак начали травить в соцсетях за ее вес. Она заявила, что готовит иск в суд из-за оскорбления чести и достоинства.