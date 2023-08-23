Потеря профессиональных навыков, истощение и большие нагрузки. Нардеп Инна Совсун — о проблемах женщин, связанных с материнством 23 августа, 10:49 Украинское общество должно поддерживать женщин в их решении стать мамами, убеждена народная депутатка Инна Совсун (Фото:Bethany Beck / Unsplash)

Инна Совсун, нардеп и соавтор законопроекта № 5492, который позволяет разводиться во время беременности и в течение первого года жизни ребенка, рассказывает, с какими сложностями социального характера сталкивается украинская женщина, решившая стать матерью, сегодня.

Наибольшими вызовами для Украины сегодня в контексте евроинтеграции является не законодательная подстройка, а социальные изменения. Об этом в подкасте Интегрируясь в ЕС: разговоры о гендерном равенстве отметила народная депутатка от партии Голос Инна Совсун. 10 августа 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 5492, соавтором которого является Совсун. Он позволяет разводиться во время беременности или в течение первого года жизни ребенка.



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Такие социальные изменения, убеждена Инна Совсун, должны затронуть в том числе и вопросы материнства и отцовства, отношение к беременным женщинам и матерям в обществе, проблемы с трудоустройством, распределение семейных обязанностей и т. п.

«Сколько скандалов, когда женщина, особенно младшего возраста, устраивается на работу, а к ней — классические вопросы: „Когда вы собираетесь рожать? А замуж не собираетесь? А что у вас по детям? А что у вас с мужем? А какие у вас планы на жизнь?“. Уже сегодня это является противозаконным. Закон запрещает задавать такие вопросы при устройстве на работу», — отмечает Инна Совсун.

Если кому-то задают такие вопросы на собеседовании, по этому поводу можно пожаловаться или в гражданском порядке, или в органы защиты труда, отмечает она. Работодатели, добавляет нардеп, часто действуют таким образом сознательно.

«Когда женщины в обществе не могут реализовываться, страдают не только они, страдает общество в целом. Есть множество исследований, которые показывают, что чем лучше реализовываются женщины в обществе, тем богаче это общество. То есть, мы беднее из-за того, что ограничиваем возможность профессиональной реализации женщин, в том числе из-за таких вроде бы невинных вопросов», — говорит народная депутатка.

Улучшить ситуацию, связанную с трудоустройством молодых матерей, можно, в том числе, и через создание достаточно широкой сети яслей и детсадов по всей стране, убеждена Инна Совсун:

«Если ты на три года выпадаешь — потому что до 3-х лет тебе просто некуда отдать ребенка, потому что почти нет яслей, которые берут до 3-х лет — это достаточно длинный промежуток времени. Независимо от того, это мама или папа. Хотя в девяносто пяти процентах, вероятно, что в декрете будет мама. Три года в декрете — это изнурительно психологически, также с экономической точки зрения. К тому же, за это время люди теряют квалификацию, контакты, связи».

Трехлетний декретный отпуск с небольшими выплатами нардеп называет бессмысленным. И предлагает рассмотреть сокращение периода такого отпуска — например, до полутора лет и с большими выплатами. В дальнейшем для малышей должны быть доступны ясли, которые позволят родителям снять с себя часть нагрузки и — при желании — вернуться к работе.

Еще один важный вопрос — справедливое распределение нагрузки между обоими родителями. Распространенный стереотип, который вспоминает Инна Совсун: якобы из-за того, что женщины кормят грудью, им проще оставаться дома в декретном отпуске. На самом деле, часто молодым мамам наоборот нужно иметь возможность выйти за пределы дома и не быть постоянно привязанной к ребенку, ведь это истощает психологически.

Нардеп приводит пример: нередко мужчины могут быть убеждены, что они не умеют ухаживать за ребенком — например, менять памперсы. Но это — лишь навык, которым можно легко овладеть:

«Необходимо, чтобы это были, в том числе, общественные изменения. Государство может прописать что угодно, но если мужчины будут считать, что это ниже их мужского достоинства, что это унизительно, [то ничего не получится], — отмечает Инна Совсун, — Это нужно проговаривать. Нужно говорить, что это [привлечение отца на равных] правильно, в первую очередь, для ребенка. Потому что в таком случае у него появляется эта связь с папой. А во многих украинских семьях папа — это фигура, которая «где-то подальше».

Общество должно максимально поддерживать мать или будущую мать в том, что она приняла решение родить ребенка, добавляет Инна Совсун. Действует же общество — через государство. И именно государство является инструментом реализации общественных замыслов.

«Наша задача как законодателя обеспечить условия, где любой из этих выборов принимается и защищен. А не навязывать единую стандартную модель поведения», — резюмирует народная депутатка.

Проект реализуется Ассоциацией женщин-юристок Украины «ЮрФем» благодаря поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Сеть гендерных аналитических центров: усиление способности для разработки передовых политик, оценки влияния, стратегической адвокации и сфокусированных коммуникаций относительно политик», который внедряется Украинским Женским Фондом в партнерстве с Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Офисом правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики.