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Нардеп Береза: Будем "реанимировать" дело об убийстве активиста Николая Бычко

Вчера, 19:41
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Тетяна Печончик via Facebook

Активист Николай Бычко, найденный мертвым 5 июня 2018 года

Народный депутат, глава Временной следственной комиссии ВР по делу о нападениях на гражданских активистов Борислав Береза анонсировал "реанимацию" дела об убийстве активиста из поселка Эсхар Николая Бычко.

"Сейчас мы будем реанимировать дело о нападении [полиция закрыла дело об убийстве, - Ред.] на Бычко. Сейчас они [полиция, - Ред.] говорят, что это самоубийство, но у нас есть информация, все указывает на то, что это не самоубийство", - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам Березы, 6 февраля в парламенте должно состояться голосование насчет продолжения работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о нападениях на гражданских активистов, перед которым он отчитается о проделанной работе по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и насилия в отношении других активистов.

"Если 150 голосов в Верховной Раде будет "за" продолжение [работы Комиссии], то хорошо. Если нет - очень интересно спросить, почему Верховная Рада не хочет продления, - тогда будет не промежуточный отчет, а полный отчет", - заявил он.

Напомним, 30 декабря полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве активиста из поселка Эсхар Николая Бычко, которого обнаружили повешенным в лесу 5 июня 2018 года.

Как сообщила правозащитница Татьяна Печончик, следователи решили, что местный активист совершил самоубийство, хотя ряд фактов указывает на противоположное.

По ее словам, убийство 23-летнего активиста связано с его активной общественной деятельностью. 

Профильная временная комиссия, которую возглавляет Борислав Береза, была создана 6 ноября 2018 года после смерти исполняющей обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, нападение на которую было совершено 31 июля.

Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Теги:   Следственная комиссия Активисты Борислав Береза Радио НВ

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