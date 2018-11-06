06 ноября 2018, вторник

НАПК продлило проверку декларации министра Омеляна

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полную проверку декларации Омеляна продлили на месяц
Фото: Volodymyr Omelyan via Facebook

Полную проверку декларации Омеляна продлили на месяц

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение продлить проверку декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В пресс-службе ведомства сообщили, что срок проверки продлен на 30 календарных дней. Речь идет об исправленной декларации министра за 2015 год.

В НАПК также напомнили, что проведение полных проверок осуществляется на основании обращений, в которых были приведены факты о возможном отражении в документе недостоверных данных.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

В НАБУ отметили, что в декларации за 2015 и 2016 годы Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.

В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове