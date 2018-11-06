НАПК продлило проверку декларации министра Омеляна

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение продлить проверку декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В пресс-службе ведомства сообщили, что срок проверки продлен на 30 календарных дней. Речь идет об исправленной декларации министра за 2015 год.

В НАПК также напомнили, что проведение полных проверок осуществляется на основании обращений, в которых были приведены факты о возможном отражении в документе недостоверных данных.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

В НАБУ отметили, что в декларации за 2015 и 2016 годы Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.

В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.