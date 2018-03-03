НАПК направило в суд протокол по делу нардепа Мельничука

Народный депутат Сергей Мельничук входит в состав правления и является руководителем компании МБР-Трейд, что предусматривает получение доходов, в связи с чем Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении.

Такое решение принято на заседании НАПК, сообщает 3 марта пресс-служба ведомства.

Агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины, нардеп входит в состав правления, исполнительного органа (является учредителем, руководителем и подписантом) общества с ограниченной ответственностью МБР-Трейд, которое имеет целью получение прибыли.

Такое совместительство является нарушением ч.2 ст. 172-4 Кодекса Украины. Если суд признает нарушение закона, Мельничуку грозит штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Ранее сообщалось, что НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Украины Дениса Дзензерского (Народный фронт) за 2015 и 2016 годы.